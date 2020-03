Trưởng nhóm BTS bật khóc vì concert ở Seoul bị hủy

Rapper sinh năm 1994 khiến fan đau lòng khi bật khóc cho biết anh rất buồn vì lỡ hẹn với fan Hàn Quốc. Anh cũng bày tỏ nỗi hối tiếc lớn vì công sức chuẩn bị trong thời gian dài cho những đêm diễn dành cho người hâm mộ không thể diễn ra như dự định.

RM nói về concert ở Seoul với fan: “Chuyện hủy concert thật sự là rất khó khăn và tôi cảm thấy rất bất lực. Có rất nhiều thứ mà nhóm đã chuẩn bị. Chúng tôi đã lên kế hoạch rất lâu và luyện tập trong một thời gian dài. Vì vậy, khi biết tin đêm diễn bị hủy, tôi cảm thấy chán nản, thực sự chán nản lắm. Có rất nhiều điều mà chúng tôi muốn cho các bạn thấy tại các đêm diễn”.

Bên cạnh đó, trưởng nhóm BTS cũng cho hay các thành viên cũng rất buồn vì không thể quảng bá album mới đến người hâm mộ. Được biết, vì tránh lây lan dịch, nên các nhà đài đã ghi hình chương trình âm nhạc cuối tuần mà không có khán giả. Do đó, không chỉ BTS mà nhiều nghệ sĩ khác phải biểu diễn trong trường quay toàn là ê-kíp sản xuất và nhà đài, không hề được tương tác trực tiếp với fan.

Đồng thời, cũng trong Vlive đợt này, RM chia sẻ đầy tâm huyết về chuyện hậu trường thực hiện album mới nhất Map of the Soul: 7, nói về từng ca khúc và quá trình làm nên mỗi sản phẩm trong album. Cuối buổi livestream, anh gửi lời yêu thương, trấn an và kêu gọi fan hãy chăm sóc sức khỏe bản thân và mọi người xung quanh. Nam nghệ sĩ cũng hứa hẹn sẽ làm việc thật chăm chỉ và nhóm BTS sẽ tiếp tục tiến về phía trước.