Tuấn Hưng: ‘Chắc mình khoe khoang nhiều quá nên được ông trời thử thách liên tục”

“Hưng đã bước qua được những khoảnh khắc vô cùng đáng quên của cuộc đời”

“Cuộc sống của mình thực sự là may mắn, mình liên tục gặp những điều may mắn. Cuộc sống nhiều màu hồng. Chắc mình khoe khoang nhiều quá, nên được ông trời thử thách liên tục. Hưng đã bước qua được những khoảnh khắc vô cùng đáng quên của cuộc đời mình, bằng cách này hay cách khác”, ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết trong những ngày qua, anh gần như không muốn bước chân ra khỏi nhà. “Có hôm 7 giờ sáng, Hưng nghĩ chưa có nhiều người ra đường, muốn ra ngoài để ăn phở. Nhưng vừa ngồi xuống, chưa kịp ăn thì đã có rất nhiều người nhìn thấy, họ giơ điện thoại lên để chụp ảnh mình. Muốn ra ngoài đường để uống nước cho thoáng nhưng cũng bị chụp ảnh. Những khoảng khắc đấy rất đáng sợ. Mình không ngại chụp với khán giả, nhưng mình sợ những ánh mắt nhìn lúc đó của mọi người”, Tuấn Hưng nói.

Ảnh NSCC Tuấn Hưng nói anh có rất nhiều cảm xúc để hát dành tặng khán giả trong liveshow Cảm ơn

Nhớ lại lần bị tai nạn giao thông vừa qua, Tuấn Hưng kể, vào đêm đó, ngay sau khi tai nạn xảy ra, Tú Dưa nói chuyện với anh về bài hát Tình bạn mới sáng tác dành tặng cho Tuấn Hưng. Nhưng Tuấn Hưng đã không dám nói cho Tú Dưa, vì biết bạn mình đang ở Hà Nội sẽ lo lắng. “Hưng chỉ gọi điện về cho vợ nói: bình tĩnh nhé! Bố bị tai nạn nhưng người ngợm không sao”, Tuấn Hưng kể lại.

Giọng ca Nắm lấy tay anh nghĩ “trong cái rủi có cái may”, bởi anh đi đúng chiếc Ferrari. “Nếu không đi chiếc xe đó, mà đi chiếc xe khác với cú trượt nước như vậy, xe rất dễ bị lật. May là chiếc xe chỉ xoay tròn. Chiếc gia đang trong quá trình khắc phục”, nam ca sĩ chia sẻ.

Liveshow tại phố đi bộ

Tuấn Hưng nói liveshow có tên Cảm ơn, như lời cảm ơn anh muốn gửi tới bố, mẹ, vợ và các con - những người đã khiến anh có nhiều động lực trong cuộc sống và sống có giá trị, gửi tới những người bạn, những khán giả đã ở bên anh. Nam ca sĩ lý giải lý do muốn thực hiện liveshow Cảm ơn tại phố đi bộ thay vì trong nhà hát: “Hưng thèm được hát cho khán giả nghe và muốn được cảm ơn nhiều hơn nữa tới khán giả”.

Liveshow được sự hỗ trợ từ ê - kíp sản xuất của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, thực hiện tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với khu vực ghế ngồi gồm khoảng 1.300 chỗ và được lắp đặt 300 m2 màn hình LED phục vụ tất cả các khán giả.

Do liveshow được thực hiện tại phố đi bộ nên việc đảm bảo an ninh, an toàn đã được tính đến. Chương trình nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan công an, cơ quan quản lý. Hơn 100 vệ sĩ được thuê để đảm bảo an ninh cùng với lực lượng công an. Hai cửa kiểm soát an ninh đối với khán giả trong khu vực ghế ngồi được đặt tại khu vực gần Nhà hát Múa rối nước Thăng Long và khu vực Hàm Cá Mập.

Vé của khu vực ghế ngồi được giành cho những khán giả đã mua vé liveshow Ngựa hoang (dự kiến diễn ra vào tối 5.10 tại Cung Thể thao Quần Ngựa). Tuấn Hưng cho biết, nếu khán giả muốn trả lại vé thì sẽ được gửi lại tiền mua vé.

Liveshow Cảm ơn có sự tham gia của các khách mời giống với liveshow Ngựa hoang như Khắc Việt, Hạnh Sino, Tú Dưa, nhóm Oplus, ban nhạc Màu nước, DJ Hoàng Anh…, nhưng sẽ vắng Lệ Quyên. “Do Lệ Quyên đã ký hợp đồng biểu diễn vào đúng ngày đó từ trước nên không thể bỏ được”, Tuấn Hưng cho hay.

Về những thiệt hại liên quan đến việc dừng liveshow Ngựa Hoang, Tuấn Hưng cho biết, anh đang cố gắng để giảm thiểu những tổn thất. “Ngay cả số tiền đền bù của anh Dũng (ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Cung Thể thao Quần Ngựa - PV), tôi cũng không muốn anh phải bị quá nặng nề về những con số”, nam ca sĩ cho hay.

Hỏi Tuấn Hưng có tiếp tục biểu diễn bài Ngựa hoang trong liveshow mới nữa không, Tuấn Hưng cho hay: “Bài hát chỉ là bài hát, đừng gán cho bài hát là điềm gì cả”. “Những gì bản thân tôi đang cố gắng là mình phải người nghệ sĩ thực thu. Mình dùng trái tim hát của mình để tỏa sáng và để làm ấm lòng mọi người”, Tuấn Hưng nói.