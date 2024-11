Miley Cyrus phủ nhận đạo nhạc của Bruno Mars

Theo các tài liệu của tòa án mà tờ People có được, luật sư của ngôi sao nhạc pop Miley Cyrus đã bác bỏ khiếu nại vi phạm bản quyền do Tempo Music Investments đưa ra vào tháng 9.2024.

Nhóm luật sư của Miley Cyrus lập luận rằng Tempo Music Investments chỉ sở hữu một phần bản ballad của Bruno Mars thông qua người đồng sáng tác Philip Lawrence.

Ca sĩ kiêm diễn viên Miley Cyrus (32 tuổi) ẢNH: PEOPLE

Tuy nhiên, những người đồng sáng tác khác của bài When I Was Your Man là Ari Levine và Andrew Wyatt không liên kết với Tempo Music Investments và luật sư của nữ ca sĩ lập luận rằng "chỉ những chủ sở hữu độc quyền mới có thể kiện vi phạm bản quyền".

Luật sư của giọng ca See You Again nói thêm: "Người được chuyển nhượng chỉ là đồng tác giả nên không độc quyền và do đó cũng không có tư cách để kiện".

Đội ngũ luật sư của Miley Cyrus yêu cầu bác bỏ vụ kiện.

Vào tháng 9.2024, một vụ kiện mà TMZ thu thập được cáo buộc rằng bản hit giành giải Grammy của diễn viên phim Hannah Montana và các bài hát của Bruno Mars (39 tuổi) có "nhiều điểm tương đồng về âm nhạc", bao gồm phần hòa âm, điệp khúc, giai điệu và tiến trình hợp âm.

Tempo Music Investments còn lập luận rằng Miley Cyrus (32 tuổi) cũng "cố ý" lấy cảm hứng từ ca khúc Talking to Moon của Bruno Mars (không là nguyên đơn trong vụ kiện).

Miley Cyrus và chồng cũ Liam Hemsworth ẢNH: PEOPLE

Flowers đã giành giải Bản thu âm của năm và Trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grammy 2024 vào tháng 2.2024.

"Giải thưởng này thật tuyệt vời. Tôi thực sự hy vọng rằng nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, bởi vì cuộc sống của tôi vẫn tươi đẹp. Không phải tất cả mọi người trên thế giới đều nhận được giải Grammy, nhưng mọi người trên thế giới này đều tuyệt vời, vì vậy đừng nghĩ rằng điều này quan trọng", nữ ca sĩ chia sẻ với khán giả trong bài phát biểu nhận giải.

Miley Cyrus sáng tác ca khúc Flowers nói về cuộc hôn nhân thất bại của cô với chồng cũ Liam Hemsworth, người mà cô chung sống từ năm 2018 đến năm 2020. Giọng ca Wrecking Ball đã phát hành bài hát này vào ngày 12.1.2023, vài giờ trước sinh nhật lần thứ 33 của Liam Hemsworth.