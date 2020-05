Tuấn Ngọc: Tôi biết nhiều về nhạc sĩ Phạm Duy từ khi kết hôn với Thái Thảo

Trong chương trình The Jimmy show, danh ca Tuấn Ngọc đã có những chia sẻ về chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Nam ca sĩ nổi tiếng cũng tâm sự đôi điều về gia đình cũng như nhắc đến người vợ của mình là ca sĩ Thái Thảo.

Danh ca Tuấn Ngọc sinh ra ở Đà Lạt, thân phụ của ông là nghệ sĩ Lữ Liên còn mẹ ông là một người phụ nữ bình thường. Giọng ca Chiều nay không có em cho biết mẹ mình rất thích các con trở thành ca sĩ, nhạc sĩ nên đã “ra chỉ thị” cho nghệ sĩ Lữ Liên phải dạy cho các con. Tuấn Ngọc chia sẻ, để được đi hát đến tuổi này với ông là may mắn.

Các anh em của Tuấn Ngọc như Khánh Hà, Lưu Bích, Bích Chiêu, Anh Tú đều trở thành ca sĩ. Giọng ca Khúc thụy du cho biết trong gia đình mình, các anh em đều ảnh hưởng và chịu dạy dỗ từ phía gia đình nhưng mỗi người lại đi theo một con đường âm nhạc riêng. Điển hình là ca sĩ Anh Tú, ông nói rằng hai anh em là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Trong khi danh ca Tuấn Ngọc thích nhạc Mỹ thì Anh Tú thích nhạc Pháp và nhạc trẻ Việt Nam. Ông kể, hồi xưa các anh em trong nhà thường hát với nhau mỗi đêm và nói rằng không gì vui bằng hát với gia đình mình.

Hình ảnh danh ca Tuấn Ngọc thời còn trẻ Ảnh: Chụp màn hình

Từ lúc 6 tuổi, Tuấn Ngọc đã vào Sài Gòn và tham gia vào các đội văn nghệ. Nam ca sĩ gốc Đà Lạt cho biết hồi bé cũng hay hát chung với Hoàng Oanh vì cùng tập trong nhóm nhạc với nhau và được xếp chung song ca. "Thực ra ban đầu, tôi hát chung với chị gái mình là Bích Chiêu. Sau này chị ấy lớn nên đi hát phòng trà, tôi cô đơn lẻ loi nên mới nhảy sang hát cùng Hoàng Oanh", ông cho biết.

Đến năm 13 tuổi, Tuấn Ngọc chuyển sang hát nhạc Mỹ. Ông kể, vào cuối thập niên 1950, khi nhạc Mỹ du nhập vào Việt Nam nên ông bỏ nhạc Việt chuyển sang hát nhạc Mỹ. Tuấn Ngọc cho biết, hồi nhỏ mình học tiếng Pháp rồi chuyển sang học tiếng Anh. Nhưng khi hát nhạc Mỹ, danh ca nổi tiếng nói rằng cứ thích là hát thôi vì nếu không biết tiếng thì đánh vần sang tiếng Việt rồi hát chứ không cần phải hát chuẩn ngoại ngữ. Theo Tuấn Ngọc, hát nhạc Mỹ dễ hơn nhạc Việt vì nhạc Mỹ không có dấu. Nam ca sĩ say mê nhiều ca sĩ ngoại quốc và học được những cái hay riêng của các ca sĩ này.

Danh ca Tuấn Ngọc cho biết bản thân vì lời chê "ông Tây hát tiếng Việt" mà quyết tâm học lại để phát âm tốt hơn Ảnh: Chụp màn hình

Đến năm 17 tuổi, ông hát trong ban nhạc Blackcap và bắt đầu đi hát chuyên nghiệp. Năm 1966, Tuấn Ngọc lập ban nhạc The Top Five, tới năm 1969 thì chuyển sang ban nhạc The Strawberry Four. “Sau đó tôi lại đi hát ở vũ trường, mà hồi đó thích hát nhạc ngoại quốc lắm. Đến năm 1975, cô Lệ Thu có thu đĩa Tứ Quý và mời tôi hát bài Bao giờ có tương tư. Đây cũng là cái đĩa tôi hát dở nhất. Tôi còn nhớ có một lần đi sang Pháp trình diễn, Lệ Thu có nhìn cuốn băng này và đùa với tôi là “Ông Tây hát tiếng Việt”. Cũng nhờ câu nói đó mà tôi tập phát âm tốt hơn, vì người ta chê mình nên mình phải học lại để người ta khen mình”, ông nói.

Tuấn Ngọc có cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp là ca sĩ Thái Thảo Ảnh: Chụp màn hình

Khi được hỏi về vợ mình là ca sĩ Thái Thảo, nam danh ca 72 tuổi hài hước nói rằng lý do vợ ít khi xuất hiện trên sân khấu là vì vợ nhường: “cô ấy nổi quá nên nhường cho tôi, hát hai người nhiều khi đụng chạm”. Ông tâm sự rằng bà xã thích ở nhà hơn để trông nom gia đình và với ông đó là điều tốt. Nhắc đến nhạc phụ của mình là nhạc sĩ Phạm Duy, Tuấn Ngọc nói rằng “đối với tôi, ông là người nhạc sĩ vĩ đại nhất”. Nam ca sĩ Riêng một góc trời chia sẻ, ông biết nhiều đến nhạc sĩ Phạm Duy từ lúc kết hôn với Thái Thảo. “Trước đó, tôi cũng chỉ nghiên cứu đến nhạc Mỹ nhiều, tôi không nghĩ đến nhạc Việt Nam. Mà sau đó, tôi có hát mấy cuốn băng như Kiều, Hàn Mặc Tử thì lâu lâu mới có dịp nói chuyện với nhạc sĩ Phạm Duy vì ông cũng là người ít nói”, Tuấn Ngọc cho biết.