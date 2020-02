Từng bị chê thảm họa kỹ xảo, phim mới về nhím Sonic khuynh đảo phòng vé

Vừa có màn chào sân đáng thất vọng vào tuần trước, Birds of Prey dễ dàng bị Sonic the Hedgehog đẩy xuống ngôi á quân phòng vé. Bước sang phần thứ 2 “chinh chiến” tại rạp chiếu quê nhà, phim riêng về nữ quái Harley Quinn đã giảm tới 48% doanh thu và chỉ có thêm 17,1 triệu USD. Khép lại 10 ngày ra rạp, phim của nữ đạo diễn Cathy Yan đã thu về tổng cộng 61,7 triệu USD. Tại phòng vé quốc tế, Birds of Prey cũng vừa bổ sung 23 triệu USD từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, giảm tới 46% so với tuần trước. Hiện doanh thu toàn cầu của Birds of Prey cán mốc 143 triệu USD - con số khiêm tốn so với một tác phẩm tốn gần 100 triệu USD chi phí sản xuất và được quảng bá rầm rộ, thậm chí được kỳ vọng sẽ nối gót Joker lập kỳ tích tại phòng vé

Ảnh: Warner Bros.