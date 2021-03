Tùng Dương kể về 3 người phụ nữ giúp mình trở thành người ‘phi thường’

Ra rạp lẫn chiếu trên nền tảng Disney+ từ ngày 5.3, sau ngày đầu tiên, tổng doanh thu của Raya And The Last Dragon ở Bắc Mỹ chỉ đạt 2,5 triệu USD, thua xa nhiều phim khác theo quan sát của giới báo chí.