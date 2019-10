Ứng viên nào được cược sẽ thắng giải Nobel Văn học 2019?

Tính đến ngày 8.10, đứng đầu các ứng viên được dự đoán đoạt giải Nobel Văn học 2019 với tỉ lệ 1/5 là nhà thơ, dịch giả Anne Carson (69 tuổi). Sinh ở Toronto (Canada), vị giáo sư về văn học cổ điển nổi tiếng này từng dạy học ở những trường đại học lớn trên thế giới như: ĐH Michigan, ĐH California, ĐH Princeton...

Sau bài thơ dài Kinds of water giúp bà nổi tiếng thế giới vào năm 1987, Anne Carson xuất bản khá nhiều, từ thơ đến truyện, truyện thơ, tiểu luận phê bình và tác phẩm dịch. Trong số đó, được chú ý nhất là các tập thơ như Glass, Irony and God (1995), Autobiography of Red (1998) và đặc biệt tác phẩm mới nhất là NOX (2010). Với những tác phẩm ấy, bà nhận được nhiều giải thưởng văn học quan trọng ở Mỹ cũng như ở Canada. Một số nhà phê bình cho rằng thơ của bà đầy tính sáng tạo, giàu hình ảnh và độc đáo hiếm có.

Xếp ngay sau bà Anne Carson là bà Maryse Condé (82 tuổi) - giáo sư kiêm tiểu thuyết gia lịch sử người Pháp, với tỉ lệ cược 1/6. Năm 2018, bà được trao giải văn chương The New Academy (tạm dịch: Giải thưởng Văn chương mới, chỉ diễn ra duy nhất một lần năm 2018) - được xem là giải thưởng thay thế cho Nobel văn chương truyền thống đang bị tạm hoãn cùng năm vì vụ bê bối tình dục liên quan đến chồng của một thành viên Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển.

Năm 2018, bà Maryse Condé được trao giải 'The New Academy' và đứng thứ hai với tỉ lệ cược 1/6 ẢNH: AFP

Nhà văn vùng Guadeloupe của Pháp (nằm phía đông vùng biển Caribbean) này đã viết khoảng 20 tiểu thuyết và nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Các tác phẩm của bà tập trung miêu tả “sự tàn phá của chủ nghĩa thực dân và sự hỗn loạn thời hậu thuộc địa”. Tiểu thuyết đáng chú ý của bà là Desirada và Segu.

Đứng ở vị trí thứ ba là nhà văn người Ba Lan Olga Tokarczuk (57 tuổi), cho ra đời 8 tiểu thuyết và 2 bộ truyện ngắn. Tháng 5.2018, bà đoạt giải văn học Man Booker quốc tế với cuốn tiểu thuyết Flights. Giải Man Booker quốc tế tôn vinh những tác phẩm văn học hay nhất thế giới (đã được dịch sang tiếng Anh).

Nhà văn người Ba Lan Olga Tokarczuk xếp vị trí thứ ba ẢNH: LITERARY HUB

Với tỉ lệ cược 1/9, cùng đứng thứ tư là nhà văn Trung Quốc Tàn Tuyết (66 tuổi) và nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami (70 tuổi) – tên tuổi không xa lạ với "cuộc đua" này. Từ cuối những năm 1980, Tàn Tuyết trở nên quen thuộc với các tác phẩm Bọt xà phòng trên nước bẩn, Căn nhà nhỏ trên núi…, trở thành một tiểu thuyết gia hàng đầu trong “Tiên phong phái” của văn học Trung Quốc đương đại.

Nhà văn Trung Quốc Tàn Tuyết WORDSWITHOUTBORDERS.ORG

Nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami xếp thứ tư ẢNH: NYTIMES

Ngoài ra còn nhiều ứng viên đáng chú ý khác như: nhà văn người Kenya Ngugi Wa Thiong’o, nữ văn sĩ người Canada Margaret Atwood, nữ nhà văn người Nga Lyudmila Ulitskaya, nhà văn Milan Kundera của Cộng hòa Czech...