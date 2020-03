‘Vén màn’ cảnh nóng phim Việt: Cảnh nóng ‘sập giường’ gây tranh cãi

Bộ phim xoay quanh những thân phận người phụ nữ thời hậu chiến ở làng quê Bắc bộ trong thời kỳ những năm 1954 - 1975 đầy biến động.

Bối cảnh phim là làng Đông, một làng quê Bắc bộ điển hình. Trải qua 2 cuộc kháng chiến, ngôi làng vắng bóng đàn ông, chỉ còn những người đàn bà góa ngày ngày tụ tập ở bến nước đầu làng.

Nhân, Hơn, hay Hạnh là những người phụ nữ không chỉ chịu nỗi đau mất mát người thân mà còn bị giam cầm, trói buộc bởi những định kiến hủ tục hà khắc. Họ phải đè nén, chôn giấu những khát khao hạnh phúc cá nhân.

Sau khi ly dị với chồng vì cái tiếng “không biết sinh con”, Hạnh về nhà chào mẹ và gói ghém đồ đạc bỏ làng ra đi. Hạnh đến từ biệt ông Vạn đúng lúc ông vừa uống rượu say. Toan bước đi nhưng Hạnh bất ngờ thấy chỗ ông Vạn đang nằm bị cháy. Cô chạy vào dập lửa và sau đó nói với ông Vạn về dự định của mình. Tình tiết được đẩy lên cao trào khi ông Vạn buồn bã về quyết định của Hạnh, vớ chai rượu để uống. Khi Hạnh ngăn không cho ông Vạn uống nữa thì bất ngờ xảy ra cuộc giằng co khiến cô ngã xuống giường. Họ không kìm nén được cảm xúc và đã cùng ân ái. Kết thúc cảnh phim này là hình ảnh chiếc giường bị sập, Hạnh kéo chăn đắp cho ông Vạn đang nằm rồi bước đi.

Diễn viên Trà My và Lâm Vissay trong cảnh phim Ảnh cắt từ phim

Cảnh ân ái giữa hai nhân vật trong phim từng gây tranh cãi, bởi ông Vạn vốn là người yêu cũ của mẹ Hạnh và cũng là người cô yêu quý như cha của mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên Trà My cho rằng, nhân vật Vạn và Hạnh trong phim là những người dưng.

Hạnh bị chồng bỏ vì không sinh được con, còn ông Vạn lại đang tuyệt vọng đến mức muôn buông xuôi mọi thứ vì sợ hãi ánh nhìn của người đời. Họ là hai con người chịu nhiều thương tổn tìm đến với nhau. Theo Trà My, cảnh phim này khiến cô thấy xót xa cho nhân vật của mình

Khi vào vai Hạnh trong phim Thương nhớ ở ai, Trà My vẫn là gương mặt còn mới với khán giả truyền hình. Lúc đóng bộ phim, Trà My vẫn còn là sinh viên trường kinh tế, chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Cảnh ái ân của nhân vật Hạnh và Vạn cũng là cảnh “nóng” đầu tiên của Trà My trên phim truyền hình. Nữ diễn viên thừa nhận, cô đóng cảnh này như một cái máy, đạo diễn bảo sao, cô làm vậy.

Hai diễn viên xuất hiện trên màn ảnh không quá hở hang. Thay vào đó, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã xử lý bằng hình ảnh chiếc giường bị sập, diễn viên Lâm Vissay nằm trên giường hở bán thân.

Lâm Vissay là diễn viên người Đức gốc Việt. Tại Đức, anh đã tham gia một số phim như Soko Leipzig, Unter Dir Die Stadt... Trước khi đóng Thương nhớ ở ai, Lâm Vissay đã khá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Hai phía chân trời, Khi đàn chim trở về, Cuộc đời của Yến, Lời nguyền gia tộc, Truy sát…

Nam diễn viên kể, trước khi quay cảnh “nóng” cùng Trà My trong phim Thương nhớ ở ai, anh đã trao đổi với đạo diễn. Theo anh, cảnh này tuy là cảnh thể hiện sự ái ân, nhưng cái khó là phải thể hiện chân thực sự đau đớn, giằng xé của nhân vật. Lâm Vissay cho biết, anh không ngại kịch bản có cảnh nóng. Tuy nhiên, anh sẽ từ chối nếu cảnh nóng quá ồn ào và quá giới hạn.