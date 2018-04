Vì sao nhà thờ Đức Bà trùng tu nhưng bên trong vẫn cử hành thánh lễ an toàn?

Ảnh: Đình Phú Ngay từ khi mới xây dựng và khánh thành năm 1880, phần phía trên nhà thờ Đức Bà được thiết kế tách biệt giữa mái ngói và vòm bê tông kiên cố bao kín không gian bên dưới. Do đó, dù có tháo dỡ toàn bộ mái ngói cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết cấu phần còn lại

Xung quanh nhà thờ Đức Bà (Công xã Paris, Q.1, TP.HCM) đã được lắp dựng rào chắn và giàn giáo cao hàng chục mét để bao che phần khối chính công trình kiến trúc đặc biệt ấn tượng này khi trùng tu. Dự kiến trong quý 2.2018, toàn bộ mái ngói nhà thờ Đức Bà với khoảng 100.000 viên ngói sẽ được tháo dỡ để thay mới.



Nhà thờ Đức Bà - nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM, một tuyệt tác kiến trúc Roman - Gotich, đã hiện diện tại vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM suốt 138 năm qua. Ngôi thánh đường cổ kính này là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong giáo phận kể từ ngày khánh thành, 11.4.1880. Đây là điểm đến thiêng liêng của người Công giáo, là nơi giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân đến cầu nguyện và gặp gỡ nhau trong các thánh lễ hằng ngày, cũng như trong các dịp lễ đặc biệt: tấn phong giám mục, phong chức linh mục, đón tiếp các vị chức sắc trong Hội thánh Công giáo.

Ngôi nhà thờ cổ kính với kiến trúc độc đáo không chỉ là biểu tượng của giới Công giáo, mà còn là ký ức và niềm tự hào của nhiều người dân Sài Gòn từ gần một thế kỷ rưỡi qua. Khi nhắc tới Hòn Ngọc Viễn Đông, hay khi chọn một hình ảnh đặc trưng cho miền đất phương Nam này, nhiều người hay nghĩ đến hai hình ảnh nổi bật, hoặc là chợ Bến Thành, hoặc là nhà thờ Đức Bà.

Ảnh: Đình Phú Kiến trúc của ngôi nhà thờ rất độc đáo, cách xây dựng tỉ mỉ, công phu và đạt độ chính xác cao, góp phần tạo nên diện mạo đô thị Sài Gòn - TP.HCM

Trong thư ngỏ gửi đến cộng đoàn giáo dân vào năm 2015, Đức tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (vừa qua đời ngày 7.3.2018 trong chuyến hành hương đến Tòa thánh Vatican, Ý vì đột quỵ do có tiền sử bệnh tim mạch) chia sẻ rằng chúng ta đã được tiền nhân để lại một ngôi nhà thờ cổ kính, cũng là một tuyệt tác kiến trúc, một công trình tiêu biểu góp phần tạo nên diện mạo đô thị Sài Gòn - TP.HCM. Do đó, trách nhiệm của chúng ta là phải giữ gìn, bảo tồn để các thế hệ mai sau vẫn luôn tự hào và tiếp tục sử dụng.

Theo linh mục Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM, quản xứ nhà thờ Đức Bà, do kiến trúc của ngôi nhà thờ rất độc đáo, cách xây dựng tỉ mỉ, công phu và đạt độ chính xác cao, lại nằm giữa phố xá đông đúc, nên việc trùng tu đòi hỏi phải cân nhắc rất kỹ lưỡng với sự tư vấn của nhiều công ty, tổ chức và cá nhân có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong kiến trúc và văn hóa.

Toàn bộ mái ngói nhà thờ Đức Bà với khoảng 100.000 viên ngói sẽ được tháo dỡ để thay mới. Nhưng lý do bên trong vẫn đảm bảo an toàn để cử hành thánh lễ mỗi ngày, là bởi ngay từ khi mới xây dựng, phần phía trên nhà thờ được thiết kế tách biệt giữa mái ngói và vòm bê tông kiên cố bao kín không gian bên dưới. Do đó, dù có tháo dỡ toàn bộ mái ngói cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết cấu phần còn lại. Và cũng nhờ có vòm bê tông kiên cố bao kín không gian bên dưới nên ánh nắng, nước mưa không thể “lọt” vào bên trong nội thất nhà thờ. Các kết cấu chính của công trình như móng, tường, mái vòm, qua thẩm định, vẫn đảm bảo trường tồn theo thời gian.

