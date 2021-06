Vì sao phim truyền hình về chốn hậu cung của Thổ Nhĩ Kỳ thu được 500 triệu USD?

Năm 2009, nhà sản xuất người Thổ Nhĩ Kỳ Timur Savci được người cộng tác là nhà biên kịch Meral Okay gửi bản thảo về một vị vua Ottoman huyền thoại: vương triều của Sultan Suleiman đại đế. Vào thời kỳ rực rỡ của Đế quốc Ottoman (1299-1923), vị Sultan (tước hiệu chỉ vua của ở các xứ mà Hồi giáo được tôn là quốc giáo) có đến hàng trăm thê thiếp phục vụ. Các cô gái xuất thân từ đủ thành phần, từ quý tộc, thường dân cho đến nô lệ bị bắt trong chiến tranh. Ông Timur Savci nói rằng vào thời điểm đọc xong kịch bản vào lúc 2 giờ sáng: “Tôi biết chúng tôi có một dự án tiềm năng, có thể gặt hái được thành công toàn cầu”.

Bộ phim được phụ đề, lồng tiếng, phóng tác hoặc xuất khẩu sang hơn 150 quốc gia. Ở Nhật Bản, Magnificent Century là phim truyền hình sử thi đầu tiên được mua phục vụ khán giả. Đến nay, Magnificent Century thu hút 500 triệu người xem trên thế giới. Thành công của bộ phim mở đường cho những bộ phim truyền hình tương tự như The Sultan’s Harem (tạm dịch: Hậu cung của Sultan) trong hành trình chinh phục khán giả quốc tế. Magnificent Century nổi tiếng ở Trung Đông đến nỗi du lịch đến thành phố Istanbul tăng vọt, bởi đây là bối cảnh quay phim.

Điều gì khiến bộ phim truyền hình Magnificent Century đạt được thành công như thế? Có lẽ vì đời sống cung đình luôn là đề tài thu hút sự hiếu kỳ của công chúng, đặc biệt phái nữ, bởi thế giới huyền bí và lộng lẫy của cung đình Ottoman thời xưa. Một số thê thiếp của Sultan là “chiến lợi phẩm” sau các trận giao tranh đẫm máu giành lãnh thổ, chư hầu dâng con gái cho Sultan để tỏ lòng trung thành. Người xem thích thú trước những câu chuyện được xem là bí mật chốn hậu cung.

Nhà sản xuất Timur Savci cho rằng những chủ đề về phụ nữ mạnh mẽ, bí mật cung đình thường có sức hấp dẫn lạ kỳ đối với người xem ở nhiều nền văn hóa trên thế giới. Theo diễn viên Burak Sagyasar, các bộ phim truyền hình như Magnificent Century “lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật và những nhân vật có tính cách mạnh mẽ. Những chi tiết này được phả vào đó yếu tố hiện đại, đó là lý do tại sao các dự án phim có khả năng phát triển và sống lâu dài”.

Đời sống cung đình luôn thu hút sự hiếu kỳ của công chúng Ảnh: YouTube

Nói như Nikkei Asian Review, Magnificent Century cùng nhiều bộ phim truyền hình khác cố gắng tạo ra một vùng văn hóa hấp dẫn bên ngoài vùng đất Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách pha trộn các giá trị phương Đông và phương Tây. Đối với khán giả cả phương Tây lẫn phương Đông, bộ phim truyền hình Magnificent Century là cánh cửa mở ra thế giới mà nhiều phụ nữ hằng mong đợi, vừa lãng mạn vừa huyền bí. Chính vì vậy, báo chí nhiều nước gọi Magnificent Century là “Sex and the City thời Ottoman” hay “Game of Thrones ngoài đời thực”.