Việt Hương tiếp tục 'đá đểu' đàn em Võ Tấn Phát trên sóng truyền hình

Tập 10 Cặp đôi hài hước vừa lên sóng THVL1 tối 22.4 với chủ đề Ma hài. Trong tập thi này, 3 cặp thí sinh Ngọc Tân - Ngọc Tiến, Đoàn Thanh Phượng - Tống Yến Nhi và Thạch Thảo - Samuel An Huỳnh đã mang đến khán giả những tiết mục ấn tượng dưới sự đánh giá của nghệ sĩ Việt Hương, MC Thanh Bạch và nghệ sĩ Bạch Long.

Mở đầu chương trình, Thạch Thảo - Samuel An Huỳnh mang đến tiết mục Chuyện 2070. Cặp đôi “nàng mập và chàng Việt kiều” khiến khán giả cười nghiêng ngả với màn thi của các loại ma như ma cây, ma sói, ma cô… để xem ai đáng sợ hơn. Giám khảo Việt Hương khen ngợi MC phụ diễn cho Thạch Thảo - Samuel An Huỳnh đã diễn rất tốt, thậm chí còn “hay hơn cả MC chính của chương trình” khiến cho Võ Tấn Phát chỉ biết cười trừ. Bên cạnh đó, kịch bản của cặp đôi cũng được hai giám khảo còn lại hết lời khen ngợi. Bạch Long cho rằng cặp đôi đã phân chia mảng miếng rất đều, diễn viên chính không ôm đồm phần hay về mình mà nhường cho bạn diễn. “Các bạn là niềm tự hào của Cặp đôi hài hước năm nay”, ông nhấn mạnh.

Thạch Thảo - Samuel An Huỳnh giành giải nhất tuần Cặp đôi hài hước

Biểu diễn thứ hai trong chương trình, Đoàn Thanh Phượng - Tống Yến Nhi mang đến tiết mục Tình yêu gặp lại. Hóa thân thành con cá ba màu đi xin số ưu tiên để đi đầu thai, Đoàn Thanh Phượng khiến khán giả cười nghiêng ngả với những mảng miếng thông minh của mình. Không chỉ vậy, giám khảo Thanh Bạch còn hết lời khen ngợi cô có khả năng “đào tạo” tốt khi đã "biến" Tống Yến Nhi từ một ca sĩ hát bolero trở thành một diễn viên có thể hóa thân tốt vào nhân vật. Tuy nhiên, kịch bản của cả hai còn khiến giám khảo Việt Hương phải góp ý. Cô cho rằng thí sinh nên trau chuốt nhiều hơn thì sẽ tạo được hiệu ứng với khán giả.

Trình diễn cuối chương trình, Ngọc Tân - Ngọc Tiến mang đến tiết mục Rạp hát Ba bèo. Trong phần khấn đầu tiết mục, Ngọc Tân khiến giám khảo Thanh Bạch và Bạch Long giật mình khi thốt lên: “Lòng con trắng trong thanh bạch, con cúi lạy đức Bạch Long Thiên Tử”. Tiết mục của cả hai được giám khảo Việt Hương khen ngợi. Tuy nhiên, cô cũng nhắc nhở cặp anh em song sinh cần phải cố gắng hơn nữa để không bị lép vế trước đội phụ diễn. Giám khảo Bạch Long thì nhận ra kịch bản của nhóm do soạn giả Tô Thiên Kiều viết và dành lời ngợi khen cho cả hai đã có một phần thi nội dung tốt. Tuy nhiên, do có điểm số thấp nhất, hai anh em song sinh cùng với Đoàn Thanh Phượng - Tống Yến Nhi phải tạm nói lời chia tay chương trình. Cặp đôi Thạch Thảo và Samuel An Huỳnh giành giải nhất của tuần và được phần thưởng 10 triệu đồng với điểm số 39,35.