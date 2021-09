Vĩnh biệt họa sĩ bậc thầy tranh thủy mặc Việt Nam Trương Hán Minh

Nhắc về những kỷ niệm với người vừa ra đi, ông Lê Trần Trường An - Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, xúc động nói: “Họa sĩ Trương Hán Minh là một cây đại thụ trong hội họa, một người anh lớn của tôi cả trong cách sống nhân nghĩa, hào hiệp và nghề nghiệp. Anh cũng là nhà từ thiện lớn, cống hiến hết sức mình cho nhiều cuộc hành trình của Việt Nam vươn ra thế giới, khẳng định sự tài hoa của người Việt Nam khiến quốc tế cũng phải nể phục”. Từ năm 1977 đến năm 2013, ước tính khoảng 200 bức tranh thủy mặc đặc biệt do chính họa sĩ Trương Hán Minh vẽ đã được tổ chức bán đấu giá để làm từ thiện . Ngày 21.9.2013, ông được công nhận kỷ lục châu Á là Họa sĩ vẽ tranh thủy mặc có số lượng tranh được bán đấu giá để làm từ thiện nhiều nhất.

Cả buổi sáng nay, khi hay tin họa sĩ Trương Hán Minh mất, ông Lê Trần Trường An cứ ngồi lặng im bần thần. Ông An nhớ mãi những cuộc đàm đạo thân mật, vừa ngắm tranh vẽ vừa uống trà, cả hai anh em say sưa chia sẻ nhiều trăn trở cũng như những dự định mới. “Bà xã anh Trương Hán Minh đặc biệt nấu ăn rất ngon nên anh hay mời tôi đến chơi cùng thưởng thức ẩm thực với anh. Có lần, hình như lúc ấy vào năm 2010, họa sĩ Trương Hán Minh đã dành hết tâm huyết để vẽ bức tranh thủy mặc Phú quý trường xuân có kích thước chiều dài 4,1m, cao 1,25m, hoàn thiện trong vòng nửa tháng. Sau này Phú quý trường xuân được ghi nhận kỷ lục là Bức tranh thủy mặc về hoa dài nhất Việt Nam. Lúc đó, anh muốn tôi là người xem tác phẩm này đầu tiên, với ước mong sẽ mang ra nước ngoài bán tranh làm từ thiện. Bức tranh sau đó đã được anh đấu giá được số tiền gần 2 tỉ đồng để giúp trẻ em nghèo khuyết tật trên cả nước. Anh làm việc thiện và lao động nghệ thuật cứ thầm lặng như con tằm rút ruột nhả tơ, khiến tôi quý và phục anh lắm. Vậy mà giây phút lúc anh lâm chung cuối đời, do dịch Covid-19 lại không có tôi bên cạnh. Buồn quá! Đời đúng là vô thường!”, ông Lê Trần Trường An nghẹn ngào.