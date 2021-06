VJ Dustin Phúc Nguyễn được YouTube vinh danh top 4 nhà sáng tạo nội dung LGBTQ+ Đông Nam Á

YouTube vừa mới công bố danh sách những nhà sáng tạo nội dung nổi bật, những người tiên phong của cộng đồng LGBTQ+ ở khu vực Đông Nam Á. Trong top 4, Việt Nam có một đại diện là VJ Dustin Phúc Nguyễn, cùng với Brendan Tan ( Singapore ), Mikey Bustos (Philippines) và Koen Danai (Thái Lan).

Dustin Phúc Nguyễn - đại diện Việt Nam được blog của YouTube giới thiệu: "Từ bỏ sự nghiệp trên truyền hình của mình khi là VJ cho kênh MTV vào năm 2016, Dustin cùng cộng sự mở ra kênh YouTube riêng mang tên Dustin On The Go, nơi anh chủ trì loạt show mang màu sắc cá nhân, cùng sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao hàng đầu và những người có sức ảnh hưởng".

VJ Dustin Phúc Nguyễn trong một talk show cùng ca sĩ Uyên Linh (ảnh trên) và Hoa hậu Khánh Vân Ảnh: NSCC

Dustin Phúc Nguyễn từng thừa nhận là người đồng tính tại chương trình Talk Vietnam vào năm 2019. Dustin cho biết lý do anh công khai điều này trên sóng truyền hình quốc gia là vì: "Việc công khai giới tính đối với tôi không phải một điều quá đặc biệt. Tôi vẫn thực hiện điều đó hằng ngày với từng người tôi gặp - ngay trong lần đầu tiên. Chỉ là mỗi ngày thêm một lần mà thôi".

Cựu VJ của kênh MTV cũng nói anh không e ngại sẽ bị nhìn nhận khác đi sau tuyên bố về giới tính, đặc biệt là từ những người ngoài cộng đồng LGBTQ+ . Đây là các chữ cái viết tắt của Lesbian (đồng tính luyến ái nữ), Gay (đồng tính luyến ái nam), Bisexual (song tính luyến ái), Transgender (chuyển giới) và Queer (có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt, hoặc không nhận định mình theo bất kỳ nhãn nào) hoặc Questioning (đang trong giai đoạn tìm hiểu bản thân). Dấu + thể hiện sự tồn tại đa dạng của các nhóm khác trong cộng đồng như: Non-binary (phi nhị nguyên giới), Intersex (liên giới tính)...

Các nhân vật trong talk show hẹn hò Love Is Blind của VJ Dustin Phúc Nguyễn Ảnh: NSCC

VJ Dustin Phúc Nguyễn được khán giả đặc biệt yêu thích bởi sự sáng tạo qua các show chất lượng như Bar Stories, Caraoke With Dustin. Đặc biệt, talk show hẹn hò Love Is Blind của anh ra đời với mục đích gắn kết những bạn trẻ ở mọi giới tính và cho mọi người thấy rằng dù bạn là ai và như thế nào bạn cũng có cơ hội và quyền được yêu thương như nhau. Dustin Phúc Nguyễn chia sẻ: "Tôi sản xuất talk show về hẹn hò giấu mặt Love is Blind (tạm dịch: Tình yêu là mù quáng) ngay trên trang YouTube của tôi với hy vọng sẽ tạo cơ hội đưa mọi người lại gần nhau hơn. Chúng tôi không phân biệt dù bạn là dị tính, đồng tính hay chuyển giới. Mọi người đều có thể tham gia miễn trên 18 tuổi".

Trong talk show Bar Stories của mình vào cuối năm 2020, VJ Dustin Phúc Nguyễn đã cùng ca sĩ chuyển giới Lynk Lee và chuyên viên tâm lý Mia Nguyễn truyền tải cho khán giả những kiến thức rất bổ ích, góp phần tác động sâu sắc với nhiều người về việc tôn trọng sự khác biệt.

VJ Dustin Phúc Nguyễn và ca sĩ chuyển giới Lynk Lee bàn luận về LGBTQ+ trong một chương trình Ảnh: NSCC

Các talk show về LGBTQ+ của Dustin Phúc Nguyễn luôn đặt những người trong cộng đồng LGBTQ+ ở vị trí đúng của họ: là người bình thường trên hành trình đi tìm chính mình, với rất nhiều khía cạnh khác ngoài giới tính và xu hướng tính dục, và con đường ấy vẫn tiếp tục chứ chưa kết thúc. Song hành với đó, Dustin Phúc Nguyễn đã tiếp cận vấn đề giới theo cách mở, cần tiếp tục bàn luận và trao đổi theo trải nghiệm và thời gian, chứ không chỉ áp đặt phải thế này hay thế kia.

Dustin On The Go là kênh YouTube chính thức của VJ Dustin Phúc Nguyễn từ tháng 4.2017 và là nơi để chàng VJ trẻ tha hồ tung hoành với các chương trình do anh sáng tạo. Đa phần các dự án Dustin thực hiện là chuỗi các talk show tương tác trực tiếp cùng nhiều nghệ sĩ với những hình thức khác nhau.