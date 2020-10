Vợ chồng Nicole Kidman tiết lộ bí quyết "giữ lửa" cho cuộc hôn nhân 14 năm

Theo tạp chí OK!, Keith Urban ví von cuộc hôn nhân với Nicole Kidman như khu vườn và sự tận tâm là bí quyết gắn kết. Nam ca sĩ nói: “Tôi làm mọi thứ giống như lúc đầu khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò”. Keith Urban giải thích một cách ẩn dụ: “Có thể mường tượng đến việc chăm sóc một khu vườn. Nếu bạn không chăm sóc, cỏ dại sẽ mọc đầy. Sau đó, bạn phàn nàn rằng khu vườn không thú vị cho lắm và bỏ đi tìm khu vườn khác. Tôi thì không như thế. Không chỉ là vợ, Nicole còn là bạn thân nhất của tôi. Chưa từng có ai hiểu rõ về tôi như cô ấy”.

Keith Urban nói rằng cuộc sống hôn nhân khá dễ dàng vì anh ấy và ngôi sao Aquaman “chỉ thích ở bên nhau”. “Chúng tôi là những người bạn tốt nhất và chúng tôi thích làm mọi thứ cùng nhau. Đối phương luôn nằm trong diện ưu tiên hàng đầu của nhau”, Keith Urban nói thêm. Trước đó, Nicole Kidman từng nói trên trang news.com.au: “Keith và tôi luôn nói rằng chúng tôi thật may mắn khi có nhau”.

Ngôi sao nhạc đồng quê chia sẻ về ảnh hưởng của vợ trong đời sống và sáng tác. Cô là người đã kéo anh khỏi vũng bùn rắc rối và lúc nào cũng “ở ngay sau lưng” tiếp sức. Keith Urban nhớ đến quá khứ nghiện ngập, kể rằng anh từng đi cai nghiện hai lần trước khi kết hôn. Keith Urban cho biết: “Cô ấy khiến tôi thức tỉnh. Có thể nói, Nicole như 'sinh' ra tôi một lần nữa. Từ đó, tôi hoàn toàn rũ bỏ được quá khứ nghiện ngập”. Với nam ca sĩ, vợ có ảnh hưởng lớn đến sở thích và âm nhạc, trong đó có album mới nhất là The Speed Of Now Part 1 (ra mắt ngày 18.9). “Cô ấy rất sẵn lòng thử và đối mặt mọi thứ. Điều đó đã ảnh hưởng đến tôi”, Keith Urban cho biết.

Cặp đôi có hai cô con gái, Sunday (2008) và Faith (2011) Ảnh: Splash News Về phía ngôi sao của bộ phim Days of Thunder, cô hé lộ bí quyết cho cuộc hôn nhân bền lâu của họ là nói chuyện với nhau. Nicole Kidman nhấn mạnh: "Chúng tôi chưa bao giờ nhắn tin. Chúng tôi nói chuyện mọi lúc, gọi điện cho nhau nhưng chúng tôi không nhắn tin. Đó là vì tôi cảm thấy đôi khi nội dung tin nhắn có thể bị hiểu sai". Phát biểu trên tạp chí Marie Claire Australia, Nicole Kidman cho biết cô nhận ra được lúc nào cần cho chồng không gian riêng, nhất là những lúc căng thẳng.

Keith Urban và Nicole Kidman kết hôn tại Manly, ngoại ô thành phố Sydney (Úc) vào năm 2006, một năm sau khi gặp nhau tại sự kiện G’Day USA Gala ở thành phố Los Angeles (Mỹ). Họ có hai cô con gái, Sunday và Faith, hiện sống ở thành phố Nashville, bang Tennessee (Mỹ). Trước đó, Nicole Kidman là vợ tài tử Tom Cruise trong 11 năm, ly dị năm 2001.