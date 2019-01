Vợ chồng ông Donald Trump nhận đề cử 'Mâm xôi vàng'

Trong khi bà chủ Nhà Trắng bị đề cử Nữ diễn viên phụ tệ nhất với vai chính mình trong phim tài liệu Fahrenheit 11.9 thì ông Donald Trump nhận đúp đề cử ở hạng mục Nam diễn viên tệ nhất và Màn kết hợp tệ nhất (nhờ vào vai chính mình trong hai phim tài liệu Death of a Nation và Fahrenheit 11.9). Chưa kể bộ phim Death of a Nation còn có tên trong danh sách đề cử Kịch bản chán nhất, cùng với phần cuối bộ phim 18+ 50 sắc thái (Fifty Shades Freed).

Để giành "giải thưởng" diễn xuất, Tổng thống Mỹ phải "vượt" qua Bruce Willis (Death Wish), John Travolta (Gotti), Johnny Depp (Sherlock Gnomes) và Will Ferrell (Holmes & Watson). Trước đó, ông Trump từng bị trao giải ở hạng mục này vào năm 1991 với bộ phim mang tên Ghost Can’t Do It.

Ngay từ khi ra mắt, Death of a Nation (Cái chết của một quốc gia) đã chịu nhiều chỉ trích không chỉ từ phía các nhà phê bình mà còn từ phía khán giả. Một trong những lý do khiến bộ phim lọt vào danh sách đề cử chính là nội dung gây tranh cãi của nó khi luôn so sánh đất nước Mỹ dưới thời của cố Tổng thống Abraham Lincoln với nước Mỹ hiện nay khi Tổng thống Trump nắm quyền. Bộ phim nhận nhiều "đề cử" nhất tại giải Mâm xôi vàng năm nay với tổng cộng 6 hạng mục.

Lễ trao giải Mâm xôi vàng thường niên lần thứ 39 sẽ diễn ra vào ngày 23.2, đêm trước lễ trao giải Oscar lần thứ 91.

Dưới dây là danh sách đề cử của giải thưởng không ai muốn nhận này:

Phim tệ nhất năm

The Happytime Murders

Holmes & Watson

Robin Hood

Nữ diễn viên chính tệ nhất



Jennifer Garner / Peppermint

Amber Heard / London Fields

Melissa McCarthy / The Happytime Murders and Life of the Party

Helen Mirren / Winchester

Nam diễn viên chính tệ nhất



Johnny Depp (Voice Only) / Sherlock Gnomes

Will Ferrell / Holmes & Watson

John Travolta / Gotti

Donald J. Trump (As Himself) / Death of a Nation and Fahrenheit 11.9

Nam diễn viên phụ tệ nhất

Jamie Foxx / Robin Hood

Ludacris (Voice Only) / Show Dogs

Joel McHale / The Happytime Murders

John C. Reilly / Holmes & Watson

Justice Smith / Jurassic World: Fallen Kingdom



Marcia Gay Harden / Fifty Shades Freed

Kelly Preston / Gotti

Jaz Sinclair / Slender Man

Melania Trump (As Herself) / Fahrenheit 11.9



Any Two Actors or Puppets / The Happytime Murders

Johnny Depp & His Fast-Fading Film Career / Sherlock Gnomes

Will Ferrell & John C. Reilly / Holmes & Watson

Kelly Preston & John Travolta / Gotti

Donald J. Trump & His Self Perpetuating Pettiness / Death of a Nation & Fahrenheit 11.9



Death of a Nation (làm lại của Hillary’s America...)

Death Wish

Holmes & Watson

The Meg (rip-off of Jaws)

Robin Hood



Etan Cohen / Holmes & Watson

Kevin Connolly / Gotti

James Foley / Fifty Shades Freed

Brian Henson / The Happytime Murders

Kịch bản tệ nhất