Vợ chồng tài tử Ryan Reynolds tình tứ trên thảm đỏ ra mắt phim 'Free Guy'

Xuất hiện tại rạp chiếu AMC Lincoln Square ở thành phố New York (Mỹ) để ra mắt phim Free Guy hôm 3.8, nữ diễn viên Blake Lively (34 tuổi) luôn tay trong tay với chồng là tài tử Ryan Reynolds (45 tuổi). Nam tài tử đóng chính trong tác phẩm khoa học viễn tưởng, hành động Free Guy, kể về một nhân vật trong thế giới game cố gắng giải cứu trò chơi trước khi mọi thứ quá muộn. Phim do nhà làm phim Shawn Levy chỉ đạo, Ryan Reynolds là một trong những nhà sản xuất của dự án và ngoài anh, phim còn quy tụ dàn diễn viên như Jodie Comer, Taika Waititi...

Không chỉ tay trong tay với chồng sánh bước trên thảm đỏ, nữ nghệ sĩ Blake Lively gây chú ý khi diện váy hồng dài chấm đất, xẻ ngực và hai bên hông của nhà thiết kế Prabal Gurung, "khoe" phần cơ thể đầy đặn mặc dù đã 3 con. Còn ông xã của cô thì thanh lịch trong bộ suit của thương hiệu Brunello Cucinelli. Anh vẫn giữ được phong độ khi xuất hiện ngoài đời thường.

Bà mẹ 3 con khoe dáng trên thảm đỏ buổi ra mắt phim có chồng đóng chính Ảnh: Shutterstock

Trước khi dự sự kiện ra mắt phim không lâu, cặp đôi đã tổ chức kỷ niệm 10 năm bên nhau khi cùng về lại nơi hẹn hò ban đầu - nhà hàng theo phong cách Nhật Bản O Ya ở Mỹ. Blake Lively bày tỏ trên mạng xã hội: "Sau 10 năm bên nhau, chúng tôi vẫn ra ngoài vào ngày kỷ niệm. Nếu không phải nơi này, chúng tôi đã không thể bên nhau. Không đùa đâu. Không có nhà hàng nào ý nghĩa hơn với chúng tôi như thế này".

Tài tử Ryan Reynolds bên người vợ gắn bó 10 năm Ảnh: AFP

Hai người gặp nhau lần đầu tiên khi đóng chung trong phim Green Lantern năm 2010, một năm sau, họ hẹn hò và đến năm 2012 thì chính thức về chung một nhà. Sau hơn một thập niên gặp gỡ và đầu ấp tay gối, tình cảm của cả hai vợ chồng vẫn nồng đượm như thuở ban đầu.

Dự án Free Guy dự kiến ra mắt năm rồi nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ngày xuất xưởng dời đến hiện tại. Phim sẽ chính thức ra mắt khán giả ngày 13.8 tới. Phía Disney cho biết Free Guy cũng giống như bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (dự kiến chiếu ngày 3.9) đều được chiếu tại rạp trong vòng 45 ngày trước khi được đưa lên nền tảng trực tuyến.