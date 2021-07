'Mợ chảnh' Jun Ji Hyun dự ra mắt phim 'Kingdom' sau tin đồn ly hôn đại gia

Đến dự họp báo bom tấn Kingdom: Ashin of the North (tựa Việt: Vương triều xác sống: Ashin phương Bắc), Jun Ji Hyun thu hút ánh nhìn với mái tóc ngắn, trang phục khoét eo gợi cảm. Dù trông gầy gò hơn trước, "mợ chảnh" nhận nhiều lời khen cho nhan sắc không tuổi. Đáng chú ý, đây là lần đầu Jun Ji Hyun xuất hiện công khai sau khi cô phủ nhận tin đồn ly hôn chồng đại gia hồi tháng 6.

Nối tiếp series ăn khách Kingdom (Vương triều xác sống), Kingdom: Ashin of the North tiếp tục khắc họa cuộc chiến sống còn với "đoàn quân" thây ma. Trong tập phim đặc biệt này, Jun Ji Hyun vào vai nhân vật chính là nữ chiến binh Ashin. Cô lớn lên trong một ngôi làng phương Bắc, tìm thấy nguồn gốc của thảm hoạ xác sống và chiến đấu với lũ zombie hung hãn.

Jun Ji Hyun (giữa) và đoàn phim Kingdom: Ashin of the North

Chia sẻ về cơ duyên tái xuất màn ảnh, Jun Ji Hyun cho biết cô là "fan cuồng" của Kingdom. Mỹ nhân Hàn Quốc sau đó liên hệ với biên kịch Kim Eun Hee để ngỏ lời đóng vai thây ma hoặc một nhân vật nhỏ trong tác phẩm. Khi được mời hóa thân vào nhân vật chính Ashin trong Kingdom: Ashin of the North, Jun Ji Hyun vô cùng bất ngờ và tự hào.

Kingdom: Ashin of the North do đạo diễn Kim Sung Hoon "cầm trịch", dự kiến lên sóng ngày 23.7. Ngoài Jun Ji Hyun , phim quy tụ dàn diễn viên gồm Park Byung Eun, Kim Si Ah, Kim Roe Ha, Goo Gyo Hwan...