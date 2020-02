Vợ Justin Bieber khoe đường cong bốc lửa với áo tắm

Bài phỏng vấn dài hơi của Elle dành cho "người phụ nữ nóng bỏng nhất hành tinh năm 2017" không chỉ là những chia sẻ của cô về bản thân mà còn về đời sống vợ chồng với nam ca sĩ Justin Bieber. Siêu mẫu và nam ca sĩ hẹn hò từ năm 2009, nhưng đến năm 2015 mới thực sự tiết lộ với truyền thông và fan rằng cả hai đang quen nhau. Thế nhưng cuộc tình mau chóng kết thúc vào năm 2016. Bẵng đi một thời gian sau lùm xùm tình ái, giọng ca Never say never chính thức đăng ký kết hôn với vợ tương lai của mình vào tháng 9.2018. Khi đám cưới cả hai thực sự diễn ra vào tối 30.9.2019 (giờ địa phương) tại Mỹ với sự quy tụ của nhiều sao đình đám ở Hollywood, cuộc đời cả hai đã sang trang mới. Với vợ của Justin Bieber, nhiều nghĩ suy, thấp thỏm bắt đầu xuất hiện vì cô thực sự lo cho sức khỏe của chồng mình

Ảnh: Elle