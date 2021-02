Vụ cô gái ‘thả rông’ vòng 1 chụp ảnh ở di tích Chùa Cầu: ‘Ứng xử thiếu văn hóa’

Chiều 18.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã nắm được vụ việc cô gái vô tư “thả rông” vòng 1, tạo dáng chụp ảnh phản cảm ở di tích Chùa Cầu khiến dư luận bức xúc và đã giao cho TP. Hội An (Quảng Nam) xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, việc cô gái vô tư chụp ảnh "thả rông" vòng 1 cùng trẻ em ở di tích Chùa Cầu là ứng xử thiếu văn hóa ẢNH: C.X

Theo ông Hồng, hiện nay TP.Hội An đã giao Phòng phòng Văn hóa - Thông tin TP cùng các đơn vị liên quan xác minh nhân thân cô gái này để từ đó có hướng xử lý phù hợp. TP. Hội An cũng đã có quy định tham quan trong phố cổ, ứng xử, các quy chế xử phạt.

“Việc cô gái vô tư “thả rông” vòng 1, rồi chụp ảnh ngay di tích Chùa Cầu như thế là không nên. Ứng xử như vậy là thiếu văn hóa, bởi vì Chùa Cầu là biểu tượng của đô thị cổ di sản Hội An, ăn mặc như vậy là quá phản cảm, đặc biệt càng không phù hợp với thuần phong mỹ tục trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc”, ông Hồng khẳng định.

Cũng theo ông Hồng, TP. Hội An rất trân trọng, quý mến du khách nên du khách cũng cần ứng xử tốt với di tích và tuân thủ các quy định, quy chế mà TP. Hội An đã ban hành. “Đối với trường hợp này khi xác minh rõ thì TP. Hội An sẽ xử lý nghiêm theo quy định, quy chế đã ban hành khi tham quan phố cổ và các di tích”, ông Hồng thông tin thêm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP. Hội An, cho hay vụ việc này được mạng xã hội lan truyền những ngày qua. Lâu nay, nhiều người cũng lợi dụng di tích để “làm nổi”, gây chú ý một cách phản cảm và cộng đồng mạng cũng lên án rất nhiều. Cũng theo ông Sơn, nếu hành vi nào vi phạm về mặt pháp luật thì sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật; còn nếu vi phạm về mặt đạo đức thì sẽ bị xã hội, cộng đồng lên án.

Như Thanh Niên đã thông tin, những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô gái “thả rông” vòng 1, tạo dáng chụp ảnh rất phản cảm ở di tích Chùa Cầu (TP.Hội An, Quảng Nam).

Cụ thể vào ngày 15.2 (mùng 4 tết), trang Facebook cá nhân LipitChou Lý Bích Châu cập nhật hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm, tạo dáng cùng một cậu bé ở bên trong và phía trước di tích Chùa Cầu. Kèm theo các bức ảnh là những dòng trạng thái: “Ai qua phố Hội chùa Cầu/ Để thương để nhớ để sầu cho ai/ Để sầu cho khách vãng lai/ Để thương để nhớ cho ai chịu sầu”.

Ngay khi đăng tải, những hình ảnh trên lập tức khiến dư luận phản ứng dữ dội. Bên dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận nhằm bày tỏ sự phản đối gay gắt hành vi ăn mặc lố lăng của cô gái ở chốn tôn nghiêm, đặc biệt là ở di tích lịch sử - văn hóa Chùa Cầu. Ngoài ra, không ít người lên án việc cô gái vô tư “thả rông” vòng 1 khi chụp ảnh với một đứa trẻ.