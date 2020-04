Vũ công Đình Lộc cay đắng khi nhiều đồng nghiệp 'không sống nổi với nghề'

Đình Lộc là một gương mặt được chú ý trong thế hệ vũ công mới nổi những năm gần đây. Việc tham gia nhiều chương trình như Cặp đôi hài hước, Thử thách cùng bước nhảy, 100 giây rực rỡ… giúp anh trở thành cái tên được khán giả yêu thích. Đình Lộc kể ngày xưa anh xuất thân từ một vận động viên Aerobics Gymnastics, bộ môn hầu như nữ giới chiếm đa số. Anh khi ấy nhỏ người nhưng nhờ dẻo dai nhất đội mà được vào đội tuyển TP.HCM đi thi đấu và đạt được nhiều thành tích cao. Đáng chú ý nhất là năm lớp 11, Đình Lộc đạt danh hiệu Kiện tướng quốc gia nhưng sau đó anh gặp chấn thương ở gối phải ngừng thi đấu, chuyển sang làm thiết kế đồ họa.

Thời gian đó, Đình Lộc thử thách bản thân khi tham gia và đạt Á quân So You Think You Can Dance mùa 2. Đây cũng là lúc anh chính thức bước chân theo con đường nhảy múa chuyên nghiệp. “Từ Aerobic chuyển sang dance, tôi dù bắt được nhịp nhạc nhưng lạ lẫm trong việc giữ hơi thở khi nhảy, nhảy đôi với bạn diễn cũng như phải học thêm nhiều thể loại khác như dancesport, múa đương đại, hiphop…”, anh nhớ lại.

Vũ công Đình Lộc không còn trơ trọi khi tìm được người bạn nhảy múa, đồng hành suốt cuộc đời Ảnh: BTC

Về chuyện tình cảm, trước khi kết hôn với Xuân Thảo vào tháng 3.2017, cặp đôi có quãng thời gian yêu nhau 9 năm từ khi cùng sinh hoạt tại câu lạc bộ. Họ từng gây xúc động với chuyện tình vượt trở ngại khi Xuân Thảo khó có khả năng làm mẹ, cô từng không muốn kết hôn với Đình Lộc vì muốn anh có hạnh phúc của một người bố như bao người. May mắn thay, phép màu đã đến khi Xuân Thảo bất ngờ có thai đứa con đầu lòng. “Nhiều vũ công đam mê muốn đi theo nhảy múa nhưng do thu nhập không ổn định, phải gác lại đam mê làm một công việc khác, nhảy múa trở thành một nghề phụ để thỏa đam mê. Tôi và Xuân Thảo may mắn hơn nhiều vũ công khác vì đều đạt vị trí á quân. Chúng tôi tìm thấy nhau và không trơ trọi khi đồng hành. Nhảy múa vừa là công việc, vừa là đam mê để hai vợ chồng cùng nỗ lực”, anh nhấn mạnh.

Bên cạnh việc đi diễn, Đình Lộc - Xuân Thảo còn dạy nhảy ở một số trung tâm và lập một studio đào tạo những lớp vũ công nhí. Anh cho biết phụ huynh ngày nay không chỉ tập trung việc học của con ở trường mà quan tâm, phát triển năng khiếu của bé từ sớm. Các cô bé, cậu bé hăng hái khi được ba mẹ cho đi học nhảy vì thế tuổi còn nhỏ nhưng tư duy nhảy múa vượt trội, thực hiện nhiều động tác khó của người lớn. Nam vũ công cho rằng cái nhìn về nhảy múa của khán giả cũng đã thay đổi nhiều năm qua. Cụ thể, vũ công không còn là “người thầm lặng phía sau” mà được ca sĩ tri ân, công chúng nhìn nhận và tôn trọng.

Chia sẻ về kế hoạch trong tương lai, Đình Lộc cho biết để tên tuổi đến gần công chúng hơn nữa, anh và vợ đang ấp ủ nhiều dự án và ra mắt sản phẩm chung, cũng như thi cuộc thi nhảy múa quốc tế. “Nghiệp của tôi là nhảy múa, tôi không thể rẽ sang một hướng khác. Tôi muốn tham gia những cuộc thi dành cho nghệ sĩ, thử thách để nhiều khán giả biết đến hơn và mang một cái nhìn mới về nhảy múa, mục đích không chỉ là đoạt giải và tiền thưởng”, anh chia sẻ.