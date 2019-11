Nữ vũ công Xuân Thảo kể chuyện cạo đầu vì con trai bị bệnh

Xuân Thảo là một vũ công nổi tiếng bước ra từ truyền hình thực tế. Bên cạnh danh hiệu á quân Thử thách cùng bước nhảy 2014, Xuân Thảo còn khiến nhiều người ngưỡng mộ và cảm động với chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng đầy trắc trở cùng ông xã Đình Lộc. Đến với Khoảnh khắc cuộc đời tập 199, nữ vũ công lần đầu nói về niềm hạnh phúc khi chào đón thành viên mới cùng những biến cố trong cuộc đời khiến cô phải cạo đầu.

Chuyện tình yêu của cặp đôi Xuân Thảo - Đình Lộc được nhiều người ngưỡng mộ không chỉ vì nó đẹp mà còn đến từ những sóng gió mà cặp đôi này đã trải qua. Ít ai biết được, Xuân Thảo gặp phải vấn đề sức khỏe nên khó có thể mang thai. Chính vì thế, để có được một đứa con, cặp đôi phải trải qua không ít khó khăn.

Xuân Thảo tâm sự: “Lúc đầu em được chẩn đoán là khó có con. Nhưng sau một thời gian dài em và ông xã cũng có một bé trai. Do sinh mổ nên em bị dị ứng với chỉ tự tiêu, phải vào viện để xử lý vết mổ lần nữa. Bác sĩ khuyên em nên ăn nhiều đạm, em lại đang cho con dùng sữa mẹ. Vô tình lúc đó, bác sĩ chẩn đoán con em bị nhiễm trùng tiêu hóa do ngộ độc đạm”. Lúc đó cô bị sốc tâm lý và buồn rất nhiều vì thông tin này. Xem con là món quà vô giá, Xuân Thảo nguyện xuống tóc, cạo đầu để cậu con trai được mạnh khỏe. May mắn, cậu bé đã khỏe lại và Xuân Thảo đã giữ đúng lời mà mình đã hứa.

Xuân Thảo tươi tắn khi tham gia chương trình Khoảnh khắc cuộc đời Ảnh: BTC

Trong suốt thời gian mang thai và đến khi cậu con trai được ra đời rồi phải nhập viện vì mắc bệnh, Xuân Thảo dừng hết tất cả công việc liên quan đến nghệ thuật để chăm sóc cho con mình. Ít xuất hiện biểu diễn cùng ông xã, Xuân Thảo cho biết không có cảm giác ghen khi ông xã diễn với nữ vũ công khác. Cô cho biết vì là người trong nghề nên cô thấu hiểu được việc đó. “Em không cảm thấy ghen. Mà lúc đó em cảm thấy mình vô dụng vì đáng lẽ mình phải biểu diễn cùng ông xã. Nhưng sau đó em suy nghĩ lại, mình đã có con nên phải bình tâm lại”, bà xã Đình Lộc tâm sự.

Chia sẻ tại chương trình, Xuân Thảo cầu mong con của mình luôn mạnh khỏe, đồng thời gửi lời cảm ơn đến ông xã Đình Lộc vì luôn sát cánh và động viên những lúc khó khăn: “Cuộc đời của Thảo có rất nhiều khoảnh khắc kỳ lạ và anh là một khoảnh khắc trong cuộc đời của Thảo”.