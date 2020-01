Theo đó, Vũ Khắc Tiệp lý giải những hình ảnh đó được chụp vào cuối tháng 7.2019. Nguyên nhân là do anh đánh nhau với một người đưa tin bịa đặt, tung những tin đồn không đúng về mình. Cả hai đã hẹn gặp nhau tại một sân vườn của khách sạn và xảy ra xô xát.

"Khi đó tôi biết mình nóng tính, có thể to tiếng nên đã chọn ngồi ngoài sân vườn để không gây chú ý, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Trong khi nói chuyện quả thực hai bên đã xảy ra va chạm. Kết quả là bức ảnh như mọi người đã thấy. Chính tôi đã nhờ bảo vệ khách sạn gọi công an phường Bến Nghé, quận 1 tới giải quyết. Rất đông người đã chứng kiến sự việc lúc đó", Vũ Khắc Tiệp kể lại.

Ông bầu này cho biết khi xảy ra vụ xô xát anh đã bị thương, máu chảy nhiều ướt cả áo nên phải tới bệnh viện khâu vết thương. "Lúc đó máu của tôi chảy ra khá nhiều nên phải đi khâu tại Bệnh viện Sài Gòn và sau đó thay một cái áo khác. Trở lại công an, hai bên đã làm bản tường trình giải trình và kết thúc hai tiếng là bản tường trình của hai bên cùng ký do hiểu lầm nên dẫn đến xô xát. Điều này có thể tìm hiểu tại công an nơi tôi làm việc", anh kể thêm.