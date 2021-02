Warner Bros. khởi động phần phim mới thương hiệu Superman

Làm mới liên tục và không ngừng nghỉ từ di sản truyện tranh siêu anh hùng khổng lồ là cách mà các "ông lớn" Hollywood đang bỏ công thực hiện và mới đây, thương hiệu siêu nhân Superman tiếp tục được Warner Bros. khởi động phần phim mới. Theo nguồn tin của tạp chí Variety, dự án chưa rõ tiêu đề này đã tìm thấy biên kịch là Ta-Nehisi Coates. Tuy nhiên đạo diễn của phim vẫn chưa được hé lộ.

Biên kịch Ta-Nehisi Coates trước đây chưa từng viết kịch bản phim siêu anh hùng nào nhưng lại lọt vào "mắt xanh" của ông Toby Emmerich, chủ tịch Warner Bros. là nhờ loạt truyện bán chạy của ông lần lượt là The Beautiful Struggle, Between the World and Me, We Were Eight Years in Power... Bên cạnh tiểu thuyết, ông còn là tác giả truyện tranh siêu anh hùng của Marvel là Captain America và Black Panther.