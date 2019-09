Will lý giải trước nghi vấn làm MV ca nhạc về đề tài đồng tính

Tối 15.9, trên trang cá nhân của Will và Andiez đều chia sẻ hình ảnh về một sản phẩm mới do cả hai hợp tác. Tuy nhiên, chính hashtag đính kèm lại nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Phía dưới phần bình luận, nhiều khán giả cho rằng cựu thành viên của nhóm nhạc 365 sẽ thực hiện một sản phẩm âm nhạc về đề tài đồng tính. Nhiều người bày tỏ sự thích thú và mong chờ dự án lần này, số khác cũng không khỏi bất ngờ khi nghĩ rằng Will đã “chơi lớn" khi trở lại âm nhạc bằng một sản phẩm mang chủ đề được quan tâm nhiều hiện nay.

Ngoài hashtag bí ẩn, Will còn thay đổi hình ảnh với mái tóc đuôi ngựa đậm chất tài tử TVB, kiểu tóc này đã theo suốt Will trong vài tháng trở lại đây. Will cho biết: “Tôi là người khá cầu toàn và kỹ tính, khi thay đổi điều gì cũng suy nghĩ đắn đo xem liệu điều đó có phù hợp hay không. Tôi đã cố gắng nuôi tóc dài trong suốt 3 tháng để phù hợp với tạo hình trong MV Do em, do anh, do ai”.

Những hình ảnh ấn tượng trong sản phẩm âm nhạc mới của Will Ảnh: NVCC

Trước những nghi vấn của người hâm mộ, teaser của MV cũng được được chia sẻ. Đồng thời, nhân vật nữ chính cũng được Will và ê-kíp tiết lộ. Theo đó, nữ ca sĩ Emma, cựu thành viên nhóm Lime là cô gái được lựa chọn để tham gia dự án lần này. Cả hai chia sẻ những khoảnh khắc từ ngọt ngào đến cực gắt trong mối quan hệ tình yêu. Đây được xem là câu trả lời cho những thắc mắc của khán giả về việc nam ca sĩ thực hiện MV mang đề tài đồng tính.