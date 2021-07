Xem phim web lậu: Lợi bất cập hại!

Hiện có đến 80 - 100% phim Việt từng chiếu rạp, sau đó chiếu trên các ứng dụng cung cấp nội dung trực tuyến (OTT - viết tắt của Over The Top, dịch vụ gia tăng trên nền tảng mạng) bị phát tán trái phép trên mạng. Đây là cơn ác mộng đối với nhiều nhà sản xuất phim tại Việt Nam vì không chỉ khi phim mới ra rạp đã bị quay lén, mà khi kiếm thêm chút doanh thu nhờ bán bản quyền cho nhà mạng cũng bị sao chép tràn lan. Đại diện nhà phát hành phim CGV Việt Nam cho hay: “Thiệt hại do các trang web phim lậu gây ra với thị trường điện ảnh là rất lớn, bởi tình trạng này kéo dài quá lâu. Phim nhập hoặc phim remake (làm lại) chưa kịp ra rạp mà bản chiếu lậu đã có trên mạng gây tổn thất doanh thu”. Đó là chưa kể nhiều khán giả vẫn lựa chọn xem phim lậu, và chính điều đó góp phần tạo điều kiện cho các trang web phim ảnh lậu phát triển.