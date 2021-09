Xưởng hoạt hình Laika tái xuất với dự án phim stop-motion thứ 6

Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ tác phẩm thứ 5 là Missing Link, xưởng hoạt hình Laika mới thông báo về dự án thứ 6 mang tên Wildwood. Chủ tịch của xưởng, ông Travis Knight (chỉ đạo Bumblebee, Kubo and the Two Strings) tiếp tục lèo lái dự án mới nhất này. Phim chuyển thể từ quyển tiểu thuyết đầu tiên trong bộ ba tác phẩm Wildwood Chronicles của tác giả Colin Meloy.

Phim Wildwood có nhiều yếu tố ma mị, huyền bí . Dự án kể về khu rừng thiêng cùng tên và một chú bé bị bắt cóc vào trong đó. Chị cậu, vốn là một người không tin vào những điều huyễn hoặc, dấn thân vào khu rừng để cứu đứa em trai và cô phải tiếp xúc những điều kỳ lạ.

Bối cảnh phim được lấy cảm hứng từ bang Oregon ở Mỹ, nơi mà hãng Laika đặt trụ sở đồng thời cũng là quê nhà của ông Travis Knight. "Trong Wildwood, tôi có cơ hội để thể hiện một câu chuyện với hoài bão điên rồ về phép thuật, sự diệu kỳ và cả sự nguy hiểm từ nơi tôi sinh ra", nhà làm phim Travis Knight tâm sự.

Hình ảnh đầu tiên của phim được hãng Laika công bố Ảnh: Laika

Đây cũng là tác phẩm stop-motion đầu tiên mà nhà quay phim Caleb Deschanel, từng quay cho bom tấn The Lion King (2019, Jon Favreau chỉ đạo), thực hiện. Nhà làm phim này cho biết: "Dự án Wildwood sẽ được quay theo phong cách stop-motion, một trong những phong cách hoạt hình lâu đời nhất, nhưng đồng thời cũng có sử dụng một vài công nghệ làm phim tân tiến nhất để phim trở nên ấn tượng hơn với khán giả".

Xưởng phim hoạt hình Laika là studio nổi tiếng chuyên sản xuất phim theo phong cách stop-motion. Cả 5 phim trước đó của hãng đều được đánh giá rất cao về mặt hình thức lẫn nội dung, tất cả đều nhận được đề cử Oscar Phim hoạt hình xuất sắc bao gồm Coraline (2009), ParaNorman (2012), The Boxtrolls (2014), Kubo and the Two Strings (2016) và Missing Link (2019). Cứ trung bình 3 đến 4 năm, Laika ra phim một lần do kỹ thuật làm phim đòi hỏi lượng lớn nhân lực lẫn thời gian. Các nguồn tin vẫn chưa công bố ngày chiếu cụ thể của dự án Wildwood.