Youtuber xỉ vả Tam tòa Thánh mẫu, khoe được Đức Thánh Trần quỳ lạy?

Cụ thể, những nội dung trên có trong video Tôi đã vào TP.HCM và khai quang âm phần cho thành phố, đăng ngày 9.9.2021; Tôi đang quay lại Sài Gòn để cố gắng đưa lư hương về vị trí ban đầu, đăng ngày 10.9; Hình phạt cho Tam tòa thánh mẫu, đăng ngày 15.9…

Các video có hình chủ tài khoản ngồi trong xe ô tô hoặc ở một địa điểm ngoài trời. Các hình ảnh đều được quay ở cự ly gần, không có cảnh toàn. Vì thế, không thể xác minh được lộ trình, hay địa điểm mà người này nói trong video có đúng hay không. Chẳng hạn, có video người này đang lái xe có khoe mình đang đi vào TP.HCM để tới tượng đài Trần Hưng Đạo để bốc lại bát hương trước đây đã bị di dời. Cũng có hình ảnh "Thầy Long" đang cùng một người khác bốc bát hương ngoài trời.

Tuy các hình ảnh không xác định vị trí rõ ràng trong video, song "Thầy Long" nói rất rõ ràng về vị trí cũng như công việc mình làm: “Tôi đang có mặt ở chân tượng đài Trần Hưng Đạo. Hôm nay đích thân tôi sẽ bốc bát hương linh vị của Trần Hưng Đạo; tôi đang ngồi trên xe cứu hộ, đang về Sài Gòn…”…

Người này cũng dùng những câu để xác định vị thế cao - thấp giữa mình với Đức Thánh Trần. Đó là “Lệnh triệu tập Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương về giá ngự… Bản vương nhắc lại trọng trách của ngươi là để mọi người biết được sự hiện diện của tâm linh và của ngươi ở thành phố này để rồi các cấp lãnh đạo của thành phố sẽ phải có động thái nhất định để tất cả đưa về vị trí ban đầu. Trần Hưng Đạo nhận chỉ”.

Người này còn nói: “Đích thân Trần Hưng Đạo cưỡi ngựa ở phương Nam phi về gấp gáp và quỳ tấu cầu xin tôi quay lại để can thiệp về chiếc lư hương ở quận 1 đã bi di dời bị đốt cốt đi rồi”.

"Thầy Long" còn tuyên bố: “Thứ nhất tôi sẽ làm clip sao cho tác động đến lãnh đạo thành phố. Thứ hai cũng cố làm các động tác vừa trần vừa âm để lư hương phục hồi về tro cốt, để Trần Hưng Đạo được quay lại trấn giữ tiếp tục”.

Những lời lẽ của youtuber này đã khiến nhiều người phẫn nộ. Nhiều câu hỏi đặt ra, tại sao khi TP.HCM đang tổ chức cách ly nghiêm ngặt mà lại có thể ra vào thành phố, tới một địa điểm công cộng như tượng đài Trần Hưng Đạo như ở chỗ không người.

Đáp lại, youtuber này nói trong video: “Cộng đồng antifan, ồn ào việc tố cáo tôi đi lại không giấy tờ. Các bạn chú ý thời điểm này TP.HCM một con kiến cũng không chui lọt trong thành phố. Tôi to gấp nghìn lần con kiến, xe tôi to gấp vạn lần con kiến, thế mà tôi vẫn vào được. Và tôi nói thêm điều này, vào TP.HCM thứ nhất xe của bộ, thứ hai có lệnh ở trên, vậy thì theo các bạn tôi vào cách nào”. Về việc ở tượng đài, người này nói: “Ra tận chân tượng đài. Lúc tôi làm việc còn có mấy tổ công tác đứng xung quanh đấy cơ”.

Cũng "vì lý do antifan" này, người này quyết định xử phạt Tam tòa Thánh mẫu tại điện của mình. Với Tam tòa Thánh mẫu, lời lẽ của người này là: “Lệnh triệu tập Tam tòa Thánh mẫu. Đừng nói Trần Hưng Đạo, tam tòa hôm nay bị phạt rất nặng nề”. Kèm theo đó là dùng lá bài ném thẳng vào các tượng được gọi tên lần lượt Mẫu đệ nhất, Mẫu đệ nhị, Mẫu đệ tam… Lý do phạt là do quản lý căn số không nghiêm, để người theo mẫu trở thành antifan của mình.