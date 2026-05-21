Văn học Đài Loan lập kỳ tích tại giải thưởng danh giá Booker Quốc tế

Văn đàn thế giới vừa chứng kiến cột mốc lịch sử ngay trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập giải thưởng văn học danh giá Booker Quốc tế. Trong lễ trao giải diễn ra tại phòng trưng bày Tate Modern (London, Anh), nhà văn Dương Trang Tử (Yang Shuang-zi) và dịch giả Lâm Vương (Lin King) đã xuất sắc bước lên bục vinh quang với tiểu thuyết Nhật ký du lịch Đài Loan (Taiwan Travelogue).

Theo AFP, đây là tác phẩm dịch từ tiếng Quan thoại đầu tiên đoạt giải thưởng này, đồng thời đưa Dương Trang Tử trở thành cây bút Đài Loan đầu tiên được vinh danh tại một trong những sân chơi văn chương khắc nghiệt nhất hành tinh.

"Vũ khí" giúp văn học Đài Loan lên ngôi tại Booker Quốc tế

Lấy bối cảnh Đài Loan vào những năm 1930, Nhật ký du lịch Đài Loan được kết cấu vô cùng độc đáo dưới dạng cuốn hồi ký du lịch bị thất lạc, do một nữ văn sĩ hư cấu người Nhật tên Aoyama Chizuko chấp bút. Đi theo bước chân của Chizuko đến vùng đất mới, độc giả không chỉ được thưởng lãm những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc nơi đây, mà còn bị cuốn vào mối quan hệ tâm giao đầy tinh tế giữa cô và người nữ phiên dịch bản địa Chizuru.

Tờ Bangkok Post dẫn lời bà Natasha Brown, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, nhận xét: "Đây là cuốn sách đầy những nút thắt bất ngờ và vượt ra khỏi những gì người ta có thể hình dung ở lớp vỏ bọc bên ngoài. Tác phẩm đã làm được một điều kỳ diệu là dung hòa trọn vẹn hai yếu tố: một câu chuyện tình cảm lãng mạn, tinh tế và một cuốn tiểu thuyết hậu thuộc địa cực kỳ sắc sảo".

Để chạm tay vào giải thưởng trị giá 50.000 bảng Anh (chia đều cho tác giả và dịch giả), tác phẩm của Dương Trang Tử phải vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ trên khắp thế giới. Trong đó có câu chuyện đầy ma mị của nhà viết kịch người Pháp Marie N'Diaye, tác phẩm về đề tài trại giam của văn sĩ người Brazil Ana Paula Maia, hay các tiểu thuyết "nặng ký" từ Đức, Bulgaria và Áo.

Bệ phóng cho những tên tuổi lớn

Sinh năm 1984, Dương Trang Tử là người đa tài khi vừa viết văn, sáng tác truyện tranh và viết kịch bản trò chơi điện tử. Trước khi bước ra thế giới, Nhật ký du lịch Đài Loan xuất bản lần đầu năm 2020 đã "càn quét" giải thưởng văn học Kim Chân Đế, giải thưởng cao quý nhất tại quê nhà của tác giả. Bản dịch tiếng Anh giúp ông đoạt giải lần này được thực hiện bởi Lâm Vương, dịch giả người Mỹ gốc Đài Loan.

Chia sẻ về đứa con tinh thần của mình bằng phong cách dí dỏm quen thuộc, nhà văn họ Dương hài hước: "Những chủ đề cốt lõi trong cuốn tiểu thuyết này là du lịch và ẩm thực. Thú thực, chúng đã thay đổi cuộc đời tôi theo hai hướng rất rõ rệt: tiền tiết kiệm của tôi thì vơi đi, còn cân nặng thì cứ thế tăng lên".

Giới chuyên môn đánh giá, chiến thắng tại Booker Quốc tế sẽ là bệ phóng cho sự nghiệp của Dương Trang Tử. Theo ban tổ chức giải thưởng, các tác phẩm được vinh danh tại đây luôn ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc về cả danh tiếng lẫn doanh số bản quyền trên toàn cầu. Thực tế chứng minh, nhiều tên tuổi từng đoạt giải Booker Quốc tế trước đây như Han Kang (Hàn Quốc), Annie Ernaux (Pháp) hay Olga Tokarczuk (Ba Lan) sau đó đều đã vinh dự trở thành chủ nhân của giải Nobel Văn học danh giá.