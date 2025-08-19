'Văn kiện Tràng An' - hình mẫu cho các di sản

"Văn kiện Tràng An" đã được các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, giới học giả, chuyên gia, cộng đồng và doanh nghiệp cùng nhau thông qua trước khi bế mạc hội thảo khoa học quốc tế "Giá trị thương hiệu quần thể danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững", tổ chức ngày 19.8, tại Ninh Bình.

Di sản Tràng An được định giá 213 tỉ USD ẢNH: PHÚC NGƯ

Văn kiện Tràng An được thông qua là sự kiện quan trọng, khẳng định việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới Tràng An của tỉnh Ninh Bình đã trở thành hình mẫu.

Nội dung Văn kiện Tràng An có 4 điều, gồm: tầm nhìn và mục tiêu; các nguyên tắc cốt lõi; các cam kết chiến lược; hợp tác quốc tế. Trong đó, khẳng định Tràng An đã trở thành một mô hình tiêu biểu về phát triển bền vững dựa trên di sản, với thiên nhiên là nền tảng, văn hóa là động lực, con người là trung tâm và cộng đồng là chủ thể.

Với trách nhiệm quốc tế, Tràng An đã như một hình mẫu được quốc tế thừa nhận về quản lý di sản hỗn hợp, một mô hình chuẩn mực tham chiếu cho việc phát huy vai trò của di sản trong hỗ trợ phát triển bao trùm…

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Song Tùng, Phó chủ tịch UBND Ninh Bình, nhấn mạnh rằng tỉnh Ninh Bình đã vận dụng linh hoạt, hiệu quả mô hình hợp tác công - tư, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa cộng đồng - chính quyền và doanh nghiệp trong quản lý, giữ gìn di sản Tràng An, biến di sản này thành hạt nhân thúc đẩy phát triển du lịch, đảm bảo phúc lợi xã hội và sinh kế bền vững.

Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản thế giới hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên từ năm 2014, trở thành di sản "kép" đầu tiên của khu vực Đông Nam Á. Tràng An mang nhiều giá trị nổi bật toàn cầu, như: sự tương tác giữa con người và thiên nhiên; lịch sử địa chất và quá trình hình thành cảnh quan; giá trị nổi bật về định cư truyền thống với sự tiếp nối văn hóa và tâm linh; đa dạng sinh học và các hiện tượng tự nhiên vượt trội. Sau nhiều năm bảo tồn và phát huy giá trị, hiện di sản Tràng An được lượng giá về giá trị kinh tế là 213 tỉ USD.



