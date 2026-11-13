Văn Mai Hương xúc động hát 'Cầu hôn' trong đám cưới đặc biệt ở Trường Sa

Với tên gọi Điều kỳ diệu ở Trường Sa, tập 14 Sao nhập ngũ 2026 đã mang đến cho khán giả những câu chuyện, hình ảnh cảm động về cuộc sống của người lính đảo. Những hội thao thể lực cùng loạt thử thách thú vị được ê kíp khéo léo lồng ghép đã tạo nên những trải nghiệm chung, giúp các chiến sĩ cũ và mới gần gũi nhau hơn.

Trong tập này, ê kíp sản xuất đã bí mật tổ chức một sự kiện đặc biệt - đám cưới quân nhân đầu tiên tại Trường Sa. Không chỉ là một bất ngờ dành cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa, đây còn là món quà tinh thần ý nghĩa, thay lời động viên và tình cảm từ hậu phương gửi tới những người lính biển.

Quốc Trường làm MC, Văn Mai Hương hát trong đám cưới

Quốc Trường - Châu Bùi được giao vai trò MC cho lễ cưới Ảnh: NSX

Cụ thể, khi tìm hiểu câu chuyện của các chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa, ê kíp xúc động khi biết về tình yêu của chiến sĩ Trần Minh Hiếu cùng bạn gái Khánh Hà. Cặp đôi đã yêu nhau 6 năm, tổ chức lễ ăn hỏi vào năm ngoái và dự định sẽ làm đám cưới vào năm 2027, sau khi Minh Hiếu hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền. Suốt cả năm trời, hai người không được gặp mặt, chỉ có thể gửi gắm yêu thương qua những dòng tin nhắn điện thoại.

Ngay sau khi được thông báo kế hoạch, 7 nghệ sĩ lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho sự kiện trọng đại với tâm thế vừa hào hứng, vừa hồi hộp. Châu Bùi và Quốc Trường trở thành MC dẫn dắt buổi lễ, Văn Mai Hương phụ trách trang điểm cho cô dâu cùng với Minh Trang, Thúy Ngân đảm nhận vai trò phù dâu. Trong khi đó, Phan Mạnh Quỳnh, Erik tìm cách đánh lạc hướng “chú rể” cùng các đồng đội bằng những ca khúc về tình yêu đôi lứa.

Thúy Ngân, Minh Trang đảm nhận vai trò phù dâu, còn Văn Mai Hương thể hiện ca khúc Cầu hôn trong giây phút dẫn cô dâu lên sân khấu Ảnh: NSX

Buổi lễ mở đầu bằng những chia sẻ của Châu Bùi về thói quen viết lời dặn dò, nhắn gửi yêu thương cho người yêu mỗi khi phải đi công tác hoặc biểu diễn xa. Câu chuyện càng trở nên xúc động khi cả hội trường lắng lại trước bức thư tay của một chiến sĩ, ghi lại những lời yêu thương từ bạn gái nơi quê nhà gửi tới anh trước ngày ra đảo làm nhiệm vụ.

Tiếp nối không khí ấy, Phan Mạnh Quỳnh và Erik lần lượt mang đến những ca khúc về tình yêu xa như Gửi anh xa nhớ, Dù cho tận thế..., khiến những người có mặt không khỏi bồi hồi. Dưới sự dẫn dắt của Châu Bùi và Quốc Trường, đồng chí Minh Hiếu được mời lên sân khấu để chia sẻ về câu chuyện yêu xa của mình. Vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một hoạt động giao lưu trong chương trình truyền hình thực tế, nam chiến sĩ tự tin kể về chuyện tình cảm của bản thân.

Sau tiếng hô đồng thanh “26 cưới” của tập thể chiến sĩ cùng ê kíp, tấm màn xanh phía cuối hội trường hé mở, Văn Mai Hương nắm tay cô dâu Khánh Hà bước ra cùng bài hát Cầu hôn khiến chú rể Minh Hiếu trên sân khấu bối rối.

Những món quà đặc biệt được trao cho cô dâu - chú rể Ảnh: NSX

Không có lễ đường lộng lẫy hay những nghi thức cầu kỳ, đám cưới của Minh Hiếu và Khánh Hà tại Trường Sa diễn ra trong không khí ấm áp, với sự chứng kiến và chung vui của những người đồng đội. Chính sự giản dị ấy lại khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Nghẹn ngào trước món quà bất ngờ, cô dâu Khánh Hà chia sẻ: “Hôm nay em là cô gái hạnh phúc và may mắn nhất năm. Em đã nhiều lần tưởng tượng tới cảnh cùng với bạn đời của mình sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường, nhưng được tổ chức giữa một nơi linh thiêng của đất nước là điều ngoài sức tưởng tượng của em”. Còn Minh Hiếu, trước niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ, chỉ biết gửi lời cảm ơn tới toàn thể ê kíp chương trình và bày tỏ niềm vui giản dị: “Từ nay mình đã có vợ”.

Từng là bà mai cho nhiều cặp đôi, từng hát hàng trăm hàng ngàn lần bài Cầu hôn nhưng với Văn Mai Hương, đây là đám cưới “đầu tiên và duy nhất có cơ hội được làm trong đời ngay tại đảo Trường Sa”. Nữ ca sĩ chia sẻ trong điều kiện đặc biệt, không thuận lợi để gia đình hai bên khó có mặt, những đồng chí đang ở Trường Sa sẽ cùng chung vui, sẻ chia niềm hạnh phúc cùng cặp đôi.