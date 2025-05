Văn phòng UBND Quảng Ninh nhận 5 tỉ đồng tiền 'cơ chế' từ liên danh Thuận An

Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an xác định Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An đã thâu tóm, gian lận ở 5 dự án tại Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội và Bộ GT-VT, qua đó gây thiệt hại hơn 120 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng.

Lập liên danh chia chác gói thầu

Tại Quảng Ninh, C03 xác định bị can Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh quen biết bị can Nguyễn Ngọc Hòa, cựu Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An khi ông Hòa thực hiện dự án cầu Bạch Đằng và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn từ năm 2014 - 2018, thời ông Bình còn là Trưởng phòng Kế hoạch của Sở GT-VT tỉnh Quảng Ninh.

Bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An ẢNH: BCA

Cuối năm 2022, khi gói thầu số 13 của dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều (dự án đường ven sông) được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ông Hưng và ông Hòa đã đến gặp ông Bình để xin cho Thuận An được làm cầu tại dự án. Ông Bình chưa đồng ý ngay và nói dự án có 3 gói thi công xây lắp cầu, trong đó gói 12 đang đấu thầu, còn gói cuối là gói 13 dễ thực hiện, rồi nói sẽ thông báo sau.

Ở lần gặp này, ông Hưng đã đưa ông Bình 10.000 USD để chúc mừng ông Bình mới được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án từ ngày 7.11.2022.

Đầu tháng 2.2023, ông Đỗ Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty Huy Hoàng và ông Đào Ngọc Ký, Chủ tịch HĐQT Công ty Cầu 75 đến gặp và xin ông Bình tham gia dự án đường ven sông thì ông Bình thông báo Tập đoàn Thuận An đã xin làm, sẽ nghiên cứu sắp xếp cho 2 công ty của ông Hoàng và Ký cùng tham gia, song phải liên danh với Thuận An để cùng thi công gói thầu số 13.

Gói thầu số 13 do Tập đoàn Thuận An và liên danh thi công ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ông Bình sau đó chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện và phối hợp với 3 doanh nghiệp trong quá trình làm hồ sơ và chấm thầu. Liên danh thống nhất Thuận An thực hiện khoảng 50% giá trị gói thầu, Công ty Cầu 75 và Huy Hoàng mỗi bên thực hiện 25% giá trị.

Thưởng tết 3 cấp phó 1 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, sau khi liên danh Thuận An - Cầu 75 - Huy Hoàng được làm gói thầu số 13, ông Bình đã thu từ 3 nhà thầu tổng cộng 9,2 tỉ đồng gọi là chi phí "cơ chế". Trong đó, thu của Thuận An 5 tỉ đồng, Công ty Cầu 75 và Công ty Huy Hoàng mỗi bên 2,1 tỉ đồng.

Số tiền thu từ doanh nghiệp, ông Bình chuyển cho Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh 5 tỉ đồng hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chung của tỉnh như hội nghị, ngoại giao, tiếp khách… Số còn lại ông Bình dùng 1 tỉ đồng để chi thưởng tết cuối năm 2023 cho 3 Phó giám đốc Ban (2 người được thưởng 450 triệu, 1 người được thưởng 100 triệu) và sử dụng cá nhân, dùng vào một số hoạt động của ban số tiền còn lại.

Kết luận cũng thể hiện, để bù đắp các chi phí, quá trình thi công, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã gửi giá, thu 2,1 tỉ đồng chênh lệch đầu vào phần nhân công đối với nhà thầu phụ.

Trong hồ sơ gửi Viện KSND tối cao, C03 đề nghị truy tố ông Bình, Hưng, Hòa cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.