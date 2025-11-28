Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
28/11/2025 09:01 GMT+7

Trong suốt 18 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Văn Minh (gọi tắt là Văn Minh) thuộc Văn Minh Group đã trở thành một thương hiệu quen thuộc và đáng tin cậy đối với đông đảo hành khách trên các tuyến đường Hà Nội - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị - Đà Nẵng.

Từ khởi đầu giản dị đến thương hiệu uy tín

Từ những ngày đầu tiên khởi nghiệp tại Cửa Lò với chỉ một vài chiếc xe giường nằm chạy tuyến Cửa Lò - Vinh - Hà Nội, doanh nghiệp đã từng bước khẳng định uy tín nhờ cam kết "đúng giờ - an toàn - tận tâm". Trải qua 18 năm, Văn Minh không ngừng lớn mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng. Hiện nay, doanh nghiệp đang khai thác các tuyến vận tải hành khách trọng điểm như: Hà Nội - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị - Đà Nẵng, phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Vận tải hành khách Văn Minh: Dịch vụ từ trái tim, uy tín tạo dựng thương hiệu- Ảnh 1.

Văn Minh Group được biết đến nhiều nhất qua dịch vụ xe giường nằm chất lượng cao trên tuyến Hà Nội - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị - Đà Nẵng

Đa dạng sự lựa chọn - Tối ưu trải nghiệm cá nhân dành cho khách hàng

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Văn Minh đang khai thác hai dòng xe giường nằm:

  • Dòng xe giường nằm phổ thông: với 32, 34 và 38 giường, mức giá hợp lý, tiện ích đầy đủ, phù hợp đại đa số hành khách.  
Vận tải hành khách Văn Minh: Dịch vụ từ trái tim, uy tín tạo dựng thương hiệu- Ảnh 2.

Dòng xe giường nằm hạng thường - 38 giường

  • Dòng xe VIP 21 cabin: mang đến không gian riêng tư, sang trọng, tiện nghi, tối đa hóa trải nghiệm cá nhân, hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp.
Vận tải hành khách Văn Minh: Dịch vụ từ trái tim, uy tín tạo dựng thương hiệu- Ảnh 3.

Dòng xe giường nằm hạng cao cấp - VIP 21 cabin

Sự đa dạng này giúp Văn Minh trở thành thương hiệu vận tải đáp ứng nhu cầu từ bình dân đến cao cấp, khẳng định định hướng phục vụ "vì khách hàng" thay vì chạy theo số lượng.

Các chính sách hỗ trợ khi đi xe giường nằm Văn Minh

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, Văn Minh vẫn giữ vững quan điểm "chia sẻ cùng khách hàng". Các chính sách ưu đãi được áp dụng xuyên suốt như: 

  • Giảm 40.000 đồng/vé cho sinh viên, thương - bệnh binh
  • Giảm 50% giá vé cho hành khách có chuyến đi trùng ngày sinh nhật
Trong quá trình phục vụ khách hàng, Văn Minh luôn kiên định với các nguyên tắc:
  • Không tăng giá vé vào các dịp lễ, Tết
  • Không nằm ghép, nằm luồng; cam kết đúng vị trí giường như đã đặt trước
  • Không đón/trả khách dọc đường
Vận tải hành khách Văn Minh: Dịch vụ từ trái tim, uy tín tạo dựng thương hiệu- Ảnh 4.

Những chuyến xe vào buổi tối của Văn Minh

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ xe giường nằm Văn Minh sẽ được hỗ trợ trung chuyển đón/trả miễn phí tại: Hà Nội, Sân bay Nội Bài, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Đà Nẵng.

Vào mùa du lịch hè, Văn Minh còn triển khai chính sách trung chuyển miễn phí đến các điểm du lịch tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Đà Nẵng đối với đoàn khách từ 5 người trở lên. Đây là hành động thiết thực nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn, thuận tiện và đáng nhớ cho du khách.

Tại các khu vực, Văn Minh có các phòng chờ nhằm giúp khách hàng có không gian nghỉ ngơi và thư giãn trước/sau khi bắt đầu hành trình.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi trong hành trình di chuyển của khách hàng, Văn Minh đã triển khai hệ thống điểm đón trả đa dạng tại các tuyến đường hoạt động.

Phương thức mua vé tiện lợi, nhanh chóng, hiện đại

Cùng với sự phát triển của công nghệ, Văn Minh đẩy mạnh đa dạng hóa kênh bán vé để hành khách dễ dàng tiếp cận dịch vụ:

  • Hình thức online: Tổng đài 1900 6467, Website vanminh76.vn, Zalo OA Văn Minh Group và các cộng tác viên bán vé trực tuyến.
  • Hình thức offline: Hệ thống hơn 40 văn phòng và đại lý bán vé tại Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Đà Nẵng.

Nhờ vậy, hành khách có thể chủ động lựa chọn hình thức mua vé thuận tiện, nhanh chóng, phù hợp với thói quen của mình.

Uy tín khẳng định bằng chất lượng và sự ghi nhận

Hành trình 18 năm của Văn Minh được minh chứng bằng niềm tin và tình yêu của hàng triệu hành khách đối với thương hiệu. Cùng với đó là những ghi nhận đáng trân trọng từ các cơ quan chức năng: 12 lần được vinh danh giải thưởng "Vô lăng vàng" - phần thưởng cao quý dành cho những đơn vị vận tải hay cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao ý thức nghề nghiệp, và góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

Vận tải hành khách Văn Minh: Dịch vụ từ trái tim, uy tín tạo dựng thương hiệu- Ảnh 5.

Các bác tài của Văn Minh được vinh danh giải thưởng Vô lăng Vàng

Với định hướng phát triển bền vững, Văn Minh Group cam kết sẽ tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời giữ vững giá trị cốt lõi: Trao giá trị - Tạo niềm tin.

Công ty TNHH Văn Minh


