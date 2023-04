Vàng có còn là nơi trú ẩn?

Bán nhiều hơn mua

Hơn nửa tháng qua, giá vàng nữ trang trong nước thấp hơn thế giới khoảng 1 - 2 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng nữ trang 4 số 9 với giá 55,5 triệu đồng/lượng, bán ra 56,6 triệu đồng/lượng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào với giá 55,6 triệu đồng/lượng, bán ra 56,7 - 56,8 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nữ trang trong nước thấp hơn thế giới

NGỌC THẮNG

So với cách đây 2 tuần, giá vàng nhẫn tăng 1 triệu đồng/lượng. Điều này hoàn toàn trái ngược với biến động của vàng miếng SJC giảm 150.000 đồng/lượng, Công ty SJC mua vào với giá còn 66,45 triệu đồng/lượng, bán ra 67,05 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, kim loại quý trên thị trường quốc tế những ngày gần đây liên tục duy trì ở mức cao, trên 2.000 USD/ounce, tương đương với giá quy đổi khoảng 57,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng miếng SJC cao hơn quốc tế 9,75 triệu đồng/lượng.

Trước tình trạng giá vàng nhẫn thấp hơn từ 1 - 2 triệu đồng/lượng, thị trường đã xuất hiện hiện tượng xuất vàng qua hình thức hàng thủ công mỹ nghệ. Một số đơn vị kinh doanh đã nhận được những đơn hàng lô nhỏ. Với mức chênh lệch giá trong và ngoài nước như hiện nay, theo một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực này, chỉ đủ chi phí thuế xuất khẩu 1%, chi phí vận chuyển, bảo hiểm... Nhưng đây cũng là tín hiệu tốt cho thị trường nữ trang gần đây khi mãi lực thị trường trong nước khá ảm đạm.

Hiện cả nước có khoảng 10.000 cửa hàng kinh doanh nữ trang đá quý nhưng nhiều năm trở lại đây, mỗi khi giá tăng lên là nhiều người bán hơn so với mua vào. Mặc dù vậy, vị này thừa nhận việc mua nguyên liệu cho xuất khẩu cũng không phải dễ trong bối cảnh giá thấp như hiện nay. Muốn có vài trăm lượng, phải mua gom nhiều nơi mới đủ khối lượng làm.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP vàng bạc đá quý SJC Phú Thọ, cho rằng trước đây, khi giá vàng trong nước thấp hơn quốc tế, nhiều doanh nghiệp trong nước đã xuất khẩu kim loại quý mang về cả tỉ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm năm 2019 là 2,1 tỉ USD (tăng 231,2% so với cùng kỳ năm 2018), năm 2020 là 2,6 tỉ USD, chủ yếu là mặt hàng đồ kỹ nghệ và các bộ phận của đồ kỹ nghệ bằng vàng, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý, có hàm lượng vàng dưới 95%.

Nhiều yếu tố rủi ro

Vàng miếng ế ẩm, nữ trang bán nhiều hơn mua... Có vẻ tại VN, vàng không còn là nơi trú ẩn khi kinh tế có nhiều yếu tố rủi ro.

Theo phân tích của ông Trần Thanh Hải, do mãi lực thị trường trong nước ảm đảm nên mới có tình trạng giá vàng nữ trang tăng chậm hơn so với tốc độ kim loại quý trên thị trường quốc tế. Dù vậy, so với đầu năm, giá vàng nữ trang cũng mang lại khoảng lợi nhuận nhất định cho người nắm giữ.

Tình trạng bán ròng sau khi mua ròng liệu có xảy ra ? Giải thích cho hiện tượng lực mua vàng tăng kỷ lục trên thị trường thế giới, nhiều nghi ngại liệu thời kỳ mua ròng vàng từ năm 2010 có tiềm năng chuyển qua bán ròng, như những gì đã xuất hiện vào năm 1960 hay không?. Hội đồng vàng thế giới (WGC) khẳng định sẽ không có tình trạng này. Theo đánh giá WGC, trong bối cảnh này, vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản dự trữ khác. Các cuộc khảo sát toàn diện của WGC xác nhận vàng là một tài sản dự trữ quan trọng - được đánh giá cao vì hiệu suất của nó trong thời điểm khủng hoảng, khả năng giữ giá trị lâu dài và không có rủi ro vỡ nợ. Các nhà điều hành ngân hàng T.Ư trên khắp thế giới mong đợi sự tăng trưởng dự trữ vàng toàn cầu trong tương lai.

"Tính từ sau ngày vía Thần tài vào cuối tháng 1, giá nữ trang hiện nay cao hơn khoảng 1 - 2 triệu đồng/lượng. Như vậy người nắm giữ vàng cũng bảo toàn được vốn. Nhưng đối với người nắm giữ vàng miếng thì không được lợi gì, mà có khi lỗ do giá mua vào của các công ty thấp hơn bán ra lên tới 1 triệu đồng", ông Hải tính toán và cho rằng vẫn có thể giữ một lượng vàng nhất định, do một số yếu tố có thể tiếp tục hỗ trợ vàng tăng giá mạnh trong quý 3. Tuy nhiên, vàng nữ trang biến động theo giá thế giới vẫn là sự lựa chọn tốt hơn cho người mua trong giai đoạn này.

Cũng khá lạc quan về xu hướng tăng giá của vàng, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, phân tích trong bối cảnh bất ổn trên thị trường quốc tế hiện nay, từ sự lo ngại khủng hoảng ngân hàng với sự sụt giảm của USD, lợi suất trái phiếu… thì vàng được hỗ trợ tăng giá khá tốt. Những khó khăn trong ngắn hạn hiện chưa được giải quyết thì vàng vẫn sẽ được hưởng lợi tăng giá, có thể đi lên trên 2.000 USD/ounce.

Thêm vào đó, những thông tin công bố gần đây về việc các ngân hàng T.Ư tăng cường mua vàng cũng đang tạo thêm cú hích cho lực mua. Năm 2022 đã ghi nhận các ngân hàng T.Ư mua vàng vượt mức kỷ lục với con số 1.136 tấn. Còn trong 2 tuần trở lại đây, quỹ đầu tư vàng lớn thế giới là SPDR cũng đã thực hiện mua 6 tấn vàng. Việc mua vàng này vào thời điểm giá vàng tăng cao nên càng củng cố cho lực đi lên của kim loại quý.

"Từ trước đến nay, vàng luôn được xem là kênh trú ẩn những lúc kinh tế xảy ra khủng hoảng. Điều này đúng trong bối cảnh bất ổn hiện nay. Thế nhưng, nếu đứng ở góc độ đầu tư, vàng thật sự không phải là kênh hấp dẫn trong giai đoạn này, lợi nhuận vàng mang lại khá thấp. Hơn nữa trong lịch sử, khi lực mua ròng xuất hiện nhiều, giá tăng cao cũng sẽ có lực bán ra. Lúc này kim loại quý sẽ giảm giá khá mạnh", ông Trọng cảnh báo.

Rõ ràng có thể thấy thị trường vàng trong nước kể cả xu hướng, mãi lực, giá... đều ngược lại với thị trường nước ngoài.