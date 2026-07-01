Vàng đi ngang nửa tháng, không chạm nổi 150 triệu/lượng

Vàng, bạc bước vào giai đoạn tái cân bằng

Sau khi giảm xuống mức giá thấp nhất nửa đầu năm nay vào ngày 11.6 (bán ra 136 triệu đồng/lượng), giá vàng miếng SJC dần tăng trở lại vượt 151 triệu đồng/lượng rồi lại quay đầu giảm.

Nửa tháng trở lại đây, giá vàng miếng SJC quanh mức 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán). Hôm nay 1.7, giá mua - bán được niêm yết cả ngày ở 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt tháng 6.

Bạc cũng có diễn biến tương tự. Nửa tháng qua, giá bán ra mỗi kg duy trì dưới 70 triệu đồng; tính riêng 1 tuần trở lại đây, chỉ quanh mức 60 - 61 triệu đồng/kg.

Hôm nay 1.7, các doanh nghiệp như Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải... đều bán ra chủ yếu trên dưới 60 triệu đồng/kg, giảm vài trăm nghìn đồng mỗi kg so với chốt ngày 30.6.

1 tuần trở lại đây, giá bạc duy trì quanh mức 60 - 61 triệu đồng/kg ẢNH: ĐAN THANH

Theo tiến sĩ kinh tế Lê Bá Chí Nhân, thị trường vàng, bạc đang bước vào giai đoạn tái cân bằng, thay vì trạng thái điều chỉnh mạnh như trước. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện nay chỉ nên được xem là vùng cân bằng tạm thời, chứ chưa phải là một "đáy dài hạn" đã được xác nhận.

Đối với thị trường Việt Nam, ngoài diễn biến giá thế giới, giá vàng còn có tác động từ các biện pháp quản lý thị trường vàng, sự thu hẹp dần của yếu tố đầu cơ và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn biến động mạnh.

"Khi kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn giảm xuống, hoạt động mua đuổi theo tâm lý đám đông cũng giảm theo, góp phần làm cho biên độ dao động giá trở nên hẹp hơn", ông Nhân nói.

Chưa đánh thuế khi mua - bán vàng miếng từ 1.7

Nền giá hiện tại phù hợp canh mua vào nhịp giảm

Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, "đường đi" của giá vàng, bạc không bao giờ bằng phẳng, luôn uốn lượn theo hình SIN. Nền giá hiện tại khá phù hợp để canh mua vào các nhịp giảm. Vàng quanh mức trên dưới 4.000 USD/ounce và bạc quanh vùng 52 - 55 USD/ounce là vùng đầu tư hợp lý.

Ông Nhân lưu ý, quyết định đầu tư vàng thời điểm này cũng cần cân nhắc thêm khía cạnh, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sau thời gian ngắn thu hẹp về 6 - 7 triệu đồng/lượng hiện đã kéo giãn ra hơn 18 triệu đồng/lượng.

Điều đó đồng nghĩa với việc người mua không chỉ chịu rủi ro từ biến động giá vàng quốc tế mà còn phải đối mặt với rủi ro thu hẹp khoảng cách giữa giá trong nước và thế giới nếu chính sách quản lý thị trường vàng tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng tính liên thông và minh bạch.

"Nếu lựa chọn đầu tư, nên áp dụng phương pháp phân bổ vốn theo từng giai đoạn thay vì mua một lần với khối lượng lớn", ông Nhân nhấn mạnh.

Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Thời gian tới, hai chuyên gia đều nhận định, vẫn có nhiều yếu tố quan trọng giúp giá vàng, bạc có thể dần phục hồi. Điển hình như các ngân hàng trung ương vẫn đang ra sức tăng cường mua vàng nhằm đa dạng hóa kho dự trữ.

Ông Phương phân tích, ngoài ra, đà tăng quá mạnh của đồng USD có thể trở thành lực cản đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ khi hàng hóa xuất khẩu trở nên đắt đỏ hơn, làm suy giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ trên thị trường quốc tế.

Nếu xu hướng này kéo dài, gây ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng tăng trưởng, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Bộ Tài chính Mỹ nhiều khả năng sẽ có các biện pháp chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Khi đó, đồng USD có thể "hạ nhiệt" như một hệ quả của việc điều chỉnh chính sách.

Cạnh đó, nợ công đang tiếp tục gia tăng với tốc độ cao ở hầu hết các nền kinh tế phát triển. Lịch sử cho thấy, trong những giai đoạn nợ công lớn, lạm phát cao hoặc mặt bằng lãi suất thực thấp thường góp phần làm giảm giá trị thực của các khoản nợ.

"Nếu bối cảnh này lặp lại, cùng với kỳ vọng Fed chuyển sang chu kỳ nới lỏng tiền tệ, dòng vốn của nhà đầu tư có thể dịch chuyển nhiều hơn sang các tài sản trú ẩn như vàng và bạc, qua đó tạo thêm động lực hỗ trợ giá của các kim loại quý", ông Phương nói.

Tại thời điểm 16 giờ 50 (giờ Việt Nam) hôm nay, giá vàng thế giới giao ngay là 3.982,7 USD/ounce, giảm 24,1 USD (tương đương 0,6%); giá bạc giao ngay là 57,92 USD/ounce, giảm 0,54 USD (tương đương 0,94%) so với giá đóng cửa phiên trước đó.



