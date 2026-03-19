Kinh tế Ngân hàng

Vàng giảm sâu, người mua lỗ lên gần 10 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày

Thanh Xuân
19/03/2026 16:13 GMT+7

Chiều 19.3, giá vàng tiếp tục giảm thêm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, khách mua vàng đầu ngày lỗ gần 10 triệu đồng/lượng. Tương tự, giá bạc cũng mất giá hơn 10% trong ngày qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC giảm thêm mỗi lượng vàng miếng SJC 1,5 triệu đồng, nâng tổng mức giảm so với đầu ngày lên 7,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào xuống còn 172,5 triệu đồng, bán ra 175,5 triệu đồng. Do giá mua vào và giá bán ra cách nhau tới 3 triệu nên người mua chỉ sau 1 ngày đã lỗ tới 10 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm mỗi lượng vàng miếng thêm 2,9 triệu đồng, mua vào còn 172,5 triệu đồng, bán ra 175,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm thêm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 172,5 triệu đồng, bán ra 175,5 triệu đồng…

Lỗ gần 10 triệu đồng/lượng khi vàng giảm sâu trong ngày

Giá vàng nhẫn cũng liên tục đi xuống trong ngày. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm thêm mỗi lượng 400.000 đồng, nâng tổng mức giảm trong ngày lên 4,3 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 174,5 triệu đồng, bán ra 177,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng, mua vào 172,5 triệu đồng, bán ra 175,5 triệu đồng…

Tốc độ giảm giá của vàng trong ngày khá nhanh khiến những khách hàng mua vàng vào đầu ngày thì cuối ngày lỗ lên gần 10 triệu đồng mỗi lượng. So với mức giá cao nhất đạt được vào đầu tháng 3 ở 190,9 triệu đồng/lượng, mức lỗ lên đến 18,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã giảm thêm 50 USD/ounce so với đầu giờ chiều, xuống sát 4.700 USD/ounce. Tổng mức giảm trong ngày của vàng lên 150 USD/ounce.

Không những vàng, giá bạc cũng trượt giảm mạnh trong ngày. Giá bạc thế giới đã giảm 4 USD/ounce, xuống 71,3 USD/ounce. Kim loại màu bạc mất giá hơn 5,1% trong ngày. Chiều 19.3, Công ty Sacombank-SBJ giảm mỗi ký bạc 4,1 triệu đồng, mua vào còn 75,28 triệu đồng/kg, bán ra còn 77,92 triệu đồng/kg. Công ty Phú Quý giảm 5,3 triệu đồng mỗi ký, mua vào còn 71,3 triệu đồng, bán ra 73,5 triệu đồng… Mức giảm giá của bạc trong ngày qua lên đến 10,3% và ghi nhận mức mất giá gần 18% trong tuần qua.

Lực bán tháo vàng và bạc trên thị trường thế giới sau những thông tin kinh tế Mỹ khiến đà đi xuống vẫn chưa có điểm dừng.

