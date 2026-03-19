Vàng lao dốc: Có người đứng 2 giờ đồng hồ vẫn mua hụt

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt lao dốc trong sáng 19.3, lùi xa mốc 180 triệu đồng/lượng, khiến thị trường vàng trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Theo đó, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 4,6 triệu đồng/lượng, đưa giá mua vào xuống còn 175,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 178,4 triệu đồng/lượng. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh giá về quanh mức này...

Mức giảm sâu khiến không ít người bất ngờ, nhất là những ai vừa theo dõi thị trường những ngày qua và chứng kiến giá vàng liên tục nhảy múa.

Sáng sớm, không khí giao dịch tại tiệm vàng sôi động. Có người bước vào với tâm lý muốn bán nhanh để giữ tiền, có người lại tranh thủ lúc giá "hạ nhiệt" để chốt món vàng đã nhắm từ trước. Họ chăm chú nhìn bảng điện tử cập nhật giá, liên tục hỏi nhân viên về mức mua vào, bán ra.

Không khí tại tiệm vàng sôi động từ sớm ẢNH: AN VY

Nguyễn Phi Vĩ (22 tuổi), ngụ P.Gia Định (TP.HCM), cho biết vợ chồng anh quyết định mang lắc vàng đi bán vì lo giá có thể tiếp tục xuống sâu hơn. Theo Vĩ, mấy ngày nay hai vợ chồng liên tục theo dõi biến động của vàng, càng theo dõi càng thấy phân vân. Nhiều người khuyên nên giữ vì vàng vẫn là tài sản có giá trị, nhưng trước đợt giảm mạnh hiện tại, Vĩ chọn cách bán bớt một phần để yên tâm hơn.

"Giá vàng đang lao dốc nên mình cũng lo. Không biết thời gian tới có tăng trở lại hay không. Nhiều người nói nên giữ nhưng vợ chồng mình vẫn muốn bán bớt một phần, sau đó tính toán chuyển sang gửi ngân hàng", Vĩ nói.

Trái ngược với tâm lý dè chừng của người bán, một số khách lại mừng rỡ xem đây là dịp thuận lợi để mua vàng. Với họ, mức giá hiện tại dễ thở hơn nhiều so với những ngày trước, nhất là với người mua để sử dụng hoặc làm kỷ niệm chứ không đặt nặng chuyện đầu tư.

Trần Thị Kim Ngân (27 tuổi), ngụ P.Vũng Tàu (TP.HCM), cho biết cô tranh thủ dịp lên trung tâm TP.HCM có việc để ghé tiệm vàng lựa nhẫn. Ngân kể cách đây khoảng 1 tuần, cô cũng vừa mua một sợi dây chuyền cho con trai.

Ngân nói rằng vàng không chỉ là món đồ có giá trị, mà còn là thứ để dành, gắn với kỷ niệm gia đình. Dù giá có giảm, cô cũng không nghĩ đến chuyện bán

"Mình lên TP.HCM sẵn nên ghé chọn một chiếc nhẫn đẹp hơn. Giá đang giảm nên mua cũng đỡ đắn đo. Còn vàng đã mua cho con thì mình không bán, để làm kỷ niệm cho con sau này", chị chia sẻ.

Còn Nguyễn Trinh (30 tuổi), ngụ Đồng Tháp, cho biết chị quyết định chốt luôn 3 cây vàng để chuẩn bị cho đám cưới vào tháng sau. Trong số vàng chị Trinh mua có: dây chuyền, vòng... Theo chị, vàng cưới mang ý nghĩa may mắn, sung túc nên đến thời điểm cần mua thì giá tăng hay giảm vẫn phải chuẩn bị.

"Thật ra, vàng cưới thì giá tăng hay giảm cũng phải mua. Nhưng đúng lúc giá xuống thì mình thấy dễ thở hơn, mua cũng đỡ áp lực hơn nhiều", chị Trinh nói.

Tại quầy vàng trang sức, không chỉ những người chuẩn bị cưới mà nhiều gia đình cũng tranh thủ ghé quầy vàng trang sức để chọn quà tặng cho người thân, bạn bè. Càng về cuối buổi sáng, khu vực này càng đông nghịt. Nhiều người đứng lựa từng chiếc nhẫn, sợi dây chuyền, chiếc vòng rồi gọi điện hoặc mở video call hỏi ý kiến chồng con, người thân xem mẫu nào đẹp hơn, hợp hơn…

Lượng khách đổ về quá đông khiến tiệm vàng rơi vào cảnh quá tải. Bên ngoài cửa hàng, nhiều người xếp hàng dài chờ tới lượt mua. Ở chi nhánh gần đó, khu vực chờ cũng nhanh chóng kín chỗ. Nhân viên phải phát số thứ tự để giữ trật tự, nhưng chỉ sau thời gian ngắn, toàn bộ số đã hết sạch. Nhiều người đến sau đành ngậm ngùi ra về, sáng hôm sau quay lại.

Người dân TP.HCM xếp hàng, lấy số thứ tự để chờ mua vàng ẢNH: AN VY

Lê Hữu Điền (35 tuổi), ngụ P.Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết đây là lần đầu tiên anh xếp hàng mua vàng sau khi thấy giá giảm khoảng 200.000 đồng so với mức trước đó. Dù chỉ dự định mua 1 chỉ vàng để làm kỷ niệm, anh vẫn phải chờ khá lâu mới đến lượt và tự nhận mình may mắn vì vẫn còn số. "Mình chủ yếu mua làm kỷ niệm, rồi theo dõi thêm xem tình hình giá sao mới quyết định tiếp", anh Điền nói.

Lương Diệu Hiền (27 tuổi), ngụ P.Sài Gòn (TP.HCM) mừng rỡ khi mua được vàng

Giữa lúc giá vàng giảm sâu, tâm lý trái ngược của người mua và người bán đã tạo nên một buổi sáng đầy cảm xúc. Có người bước vào với vẻ mặt căng thẳng, tay cầm món vàng muốn bán. Có người lại hồ hởi lựa từng chiếc nhẫn, chiếc vòng như sợ lỡ mất cơ hội hiếm hoi. Và cũng có người đến từ rất sớm, nhìn vàng đủ kiểu nhưng cuối cùng vẫn phải ra về tay không chỉ vì quên một việc tưởng nhỏ mà rất quan trọng. Đó là lấy số thứ tự.

Lê Hà Kim Ngân (29 tuổi), ngụ P.Bình Trưng (TP.HCM) cho biết cô đã có mặt tại tiệm gần 2 giờ đồng hồ nhưng mải mê xem vàng nên quên lấy số thứ tự. Khi sực nhớ ra và quay lại hỏi, toàn bộ số đã được phát hết. Người viết nhìn đồng hồ, thì lúc đó chỉ mới 10 giờ 30 sáng.