Thu nhập 30 - 40 triệu đồng dịp cận tết từ làm dừa dát vàng

Tỉ mỉ chọn dừa

Những ngày cận tết, khi thị trường quà biếu và đồ chưng tết sôi động, dừa dát vàng là một trong những mặt hàng độc lạ, mang ý nghĩa phong thủy, được nhiều gia đình lựa chọn để bày mâm ngũ quả hoặc làm quà tặng. Từ những trái dừa quen thuộc của miền Tây, qua nhiều công đoạn thủ công, người thợ phủ lên lớp vàng công nghiệp 24K, kết hợp trang trí chữ, hoa văn… tạo nên sản phẩm có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Những mẫu dừa dát vàng của anh Tài ẢNH: NVCC

Gắn bó với nghề làm dừa dát vàng đã 3 năm, anh Võ Hữu Tài, 38 tuổi, ngụ xã Bình Đại (trước đây là H.Bình Đại, Bến Tre), Vĩnh Long, cho biết để kịp mùa tết, mọi khâu chuẩn bị phải bắt đầu rất sớm. "Ngay từ tháng 6 âm lịch, tôi đã tranh thủ thời gian rảnh để chuẩn bị phôi chữ, phụ kiện trang trí; làm từ từ, tích lũy dần đến khoảng 2 tháng trước Tết âm lịch thì gần như dành toàn bộ thời gian cho dừa dát vàng", anh Tài chia sẻ.

Nhìn những cặp dừa dát vàng tròn đều, sáng bóng, ít ai nghĩ người làm ra chúng hoàn toàn tự mày mò, không qua bất kỳ lớp đào tạo hay người hướng dẫn nào. Theo anh Tài, mọi mẫu mã, phôi chữ, chi tiết trang trí đều do anh tự thiết kế và gia công.

"Muốn có sản phẩm đẹp thì trái dừa phải đạt chuẩn. Tôi phải tự leo lên cây để chọn từng quả. Tôi hay nói vui là chọn dừa như tuyển người mẫu, phải tròn đều, da mịn, không tì vết. Có người nói tôi khó tính, nhưng nếu đầu vào không đạt thì thành phẩm sẽ không bao giờ như ý", anh Tài cho biết.

Giá bán một cặp dừa dát vàng của anh Tài dao động từ 500.000 đồng - 1,2 triệu đồng, tùy mẫu mã và kích thước. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã bán ra khoảng 500 trái dừa và vẫn đang làm hết công suất. "Hai năm trước mới vào nghề, còn vụng nên hư hao nhiều, lợi nhuận không cao. Năm ngoái, sau khi trừ chi phí, tôi bỏ túi khoảng 30 - 40 triệu đồng. Năm nay số lượng nhiều hơn nên hy vọng khá hơn", anh Tài nói.

Thức xuyên đêm chạy đơn tết

Không chỉ anh Tài, nhiều bạn trẻ cũng xem dừa dát vàng là công việc thời vụ kiếm tiền dịp cuối năm. Nhị Thị Hồng Tuyên, 27 tuổi, ngụ TP.HCM (trước là H.Bàu Bàng, Bình Dương), cho biết đã làm dừa dát vàng được 3 năm và chủ yếu bỏ sỉ cho các mối bán tết.

Mọi công đoạn đều do anh Tài tự làm ẢNH: NVCC

"Mình phải chuẩn bị phôi dừa, phụ kiện trước khoảng 2 tháng, làm sớm để khách sỉ có hàng bán đúng dịp", Tuyên nói. Theo cô, quy trình làm dừa dát vàng gồm nhiều công đoạn: lựa dừa, lên mẫu, nhập phụ kiện, làm đầu bông, xịt keo, dát vàng, phủ bóng, sau cùng là gắn phôi chữ và hoàn thiện sản phẩm.

Để tối ưu thời gian, Tuyên chia công việc theo ngày, làm hàng loạt từng công đoạn. Mỗi cặp dừa cô bán với giá từ 350.000 - 500.000 đồng tùy mẫu. Hiện tại, nhà cô đang sản xuất 5 mẫu dừa dát vàng chính. Theo cô, năm nay là năm Bính Ngọ, nên các mẫu liên quan đến ngựa được khách hàng ưa chuộng hơn hẳn.

Tính từ đầu mùa đến nay, Tuyên đã làm được khoảng 1.000 trái dừa dát vàng và vẫn đang tất bật hoàn thành các đơn đã đặt trước. "Mỗi ngày mình làm khoảng 12 tiếng, có đơn gấp thì phải tăng ca tới 11 - 12 giờ đêm, làm xong đơn này lại bắt đầu đơn khác, gần như không có ngày nghỉ. Những năm về trước, làm số lượng ít tầm 100 - 200 cặp lợi nhuận khoảng 30 - 40 triệu đồng; năm nay số lượng tăng 500 - 600 cặp thì có lẽ sẽ được nhiều hơn", cô nói.

Lý giải sức hút của dừa dát vàng, Tuyên cho rằng yếu tố phong thủy đóng vai trò quan trọng. "Màu vàng tượng trưng cho tiền bạc, tài lộc. Dừa thì đầy nước, đầy thịt, mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy. Trên dừa còn khắc những chữ như "an khang thịnh vượng", "tài lộc", "mã đáo thành công"… thể hiện mong muốn của gia chủ trong năm mới. Đây cũng là loại trái cây quen thuộc trên mâm ngũ quả nên rất được ưa chuộng", cô chia sẻ.

Với nhiều người trẻ, đây là công việc giúp họ có thêm khoản thu nhập khá dịp cận tết ẢNH: H.T

Cùng chọn nghề làm dừa dát vàng dịp tết, Lê Thị Bé Phương, 25 tuổi, ngụ Tây Ninh (trước là Long An), cho biết đây là năm thứ 3 cô gắn bó với công việc này. Cô bắt đầu chuẩn bị từ tháng 10 âm lịch, làm liên tục đến 28 tháng chạp.

Theo Phương, để hoàn thiện một trái dừa dát vàng phải trải qua nhiều bước công phu. "Chỉ riêng công đoạn dát vàng trái dừa cũng đòi hỏi phải canh keo rất chuẩn, nếu non hay già quá đều không đạt", cô cho biết.

Nếu tính riêng khâu dát vàng và gắn phụ kiện, mỗi ngày Phương làm được khoảng 40 - 50 trái; giá bán sỉ dao động từ 250.000 - 330.000 đồng, bán lẻ từ 350.000 - 420.000 đồng mỗi cặp. Cao điểm cận tết, thời gian làm việc của Phương kéo dài từ 7 giờ đến rạng sáng hôm sau, thậm chí có hôm tới 4 giờ mới xong việc. "Đây là công việc mình làm thêm mùa tết, nhưng mang lại thu nhập khoảng 20 - 30 triệu đồng. Dù cực nhưng mình vẫn cố gắng vì đây là thời điểm kiếm tiền tốt trong năm", cô nói.