Vàng tăng không đủ bù lỗ, ngân hàng hút USD

Giá vàng tăng mạnh sau đợt sụt giảm

Ngày 18.9, Công ty SJC tăng giá vàng miếng SJC 2 lần với tổng mức tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 144,6 triệu đồng, bán ra 147,6 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng miếng SJC 1,4 triệu đồng, mua vào 144,1 triệu đồng, bán ra 147,6 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 9 - 10 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng nhẫn cũng tăng từ 1,3 - 1,4 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 144,1 triệu đồng, bán ra 148,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 144,6 triệu đồng, bán ra 147,6 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 144,1 triệu đồng, bán ra 147,1 triệu đồng… Như vậy, một số công ty có giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng.

Tốc độ tăng giá của vàng trong nước chậm hơn thế giới khiến mức chênh lệch rút ngắn, vàng trong nước đắt hơn thế giới 9 triệu đồng/lượng thay vì 10 triệu đồng/lượng. Kim loại quý trên thị trường thế giới tăng mạnh từ mức 4.333 USD mỗi ounce lên 4.400 USD. Vàng tăng giá sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất tham chiếu từ 1% lên 1,25%. Đây là mức cao nhất kể từ năm 1995, cao nhất trong 31 năm. BOJ cho biết họ muốn bình ổn lạm phát quanh 2%. Giá cả không được tăng quá mạnh so với mốc này, vì sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế Nhật Bản. Động thái này của Nhật đưa ra chỉ sau 2 ngày Mỹ quyết định tăng lãi suất USD thêm 0,25%, lên 3,75 - 4%/năm sau 3 năm không thay đổi. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, giá năng lượng gia tăng và kinh tế Mỹ tiếp tục thể hiện sức chống chịu.

Trong vòng một tháng trở lại đây, giá vàng dao động trong biên độ từ 142 - 150 triệu đồng/lượng. Vì thế, những người chôn vốn vào vàng vẫn rất nhiều khi mức giá hiện nay thấp hơn thời điểm tháng 1 và 2. Ở thời điểm đó, khá đông khách đi xếp hàng mua vàng ở mức giá 190 triệu đồng/lượng. Nếu mua ở đỉnh, mức lỗ đã lên đến 46 triệu đồng/lượng, có thời điểm lỗ hơn 50 triệu đồng/lượng. Đáng nói, dù giá vàng ở mức mức thấp nhưng mãi lực thị trường khá yếu.

Đại diện Công ty SJC cho biết khách hàng đến mua hay bán đều giảm mạnh nên công ty hiện không khống chế số lượng vàng cho khách hàng. Nhưng nếu không có khách đến bán thì công ty cũng không có nguồn bán ra. Đó là lý do nhiều lúc thị trường ảm đạm nhưng cục bộ mua vàng vẫn khó.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, thừa nhận dòng tiền vào vàng vẫn khá chậm dù giá đã giảm hơn trước. Nguyên nhân một phần do tâm lý mua vàng lỗ như thời gian qua và lượng tiền gửi tiết kiệm lãi suất cao nằm ở ngân hàng.

Chuyên gia vàng Phan Dũng Khánh nhận định việc Ngân hàng Trung ương Nhật bất ngờ tăng lãi suất sau 31 năm, đã làm cho thị trường lo ngại bất ổn nên vàng bật tăng trở lại. Thực tế, ngân hàng trung ương các nước đã có động thái tăng lãi suất thời gian gần đây nhằm thắt chặt chính sách tiền tệ nhưng không quá mạnh. Vì thế, giá vàng thế giới có thể tăng lên 4.500 - 4.700 USD mỗi ounce rồi giảm lại. Từ đây đến cuối năm, theo ông Khánh, giá vàng có thể quanh mức 4.200 - 4.700 USD/ounce.

Giá USD trong ngân hàng ổn định ẢNH: NGỌC THẮNG

USD tự do thấp hơn ngân hàng

Sau động thái tăng lãi suất của Mỹ, giá USD trên thị trường quốc tế duy trì ở mức cao, chỉ số USD-Index ngày 18.9 lên 100,35 điểm, tăng 0,11 điểm so với ngày trước đó. Giá USD trong nước tăng giảm nhẹ những ngày gần đây. Vietcombank mua vào 25.790 - 25.820 đồng/USD, bán ra 26.200 đồng. ACB mua vào 25.800 - 25.830 đồng, bán ra 26.190 đồng; Vietinbank mua vào 25.758 - 25.823 đồng, bán ra 26.235 đồng… So với mức thấp nhất của tuần trước, giá USD của các ngân hàng đã tăng khoảng 100 - 130 đồng. Giá USD của các ngân hàng thương mại hiện cao hơn giá mua vào của Ngân hàng Nhà nước 1.400 - 1.800 đồng/USD.

Liên quan đến tỷ giá USD/VND, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối kinh doanh tiền tệ UOB Việt Nam, cho hay trong bối cảnh thương mại quốc tế và thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động, diễn biến tỷ giá USD/VND đang cho thấy một điểm đáng chú ý: Dù nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu tăng mạnh và cán cân thương mại có thời điểm ghi nhận mức nhập siêu lớn, tỷ giá vẫn tương đối ổn định. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đang quanh mức 26.000 đồng/USD, trong khi thị trường không chính thức ở khoảng 25.800 đồng/USD. Có thể thấy, giá mua USD của một số ngân hàng thậm chí cao hơn thị trường không chính thức. Điều này khiến một bộ phận cá nhân và doanh nghiệp không còn động lực đưa ngoại tệ ra thị trường bên ngoài mà chuyển đổi trực tiếp tại ngân hàng.

"Nhập siêu Việt Nam hơn 20 tỉ USD nhưng cũng có nhiều nguồn cung USD khác đủ lớn để bù đắp nhu cầu USD từ nhập khẩu, áp lực lên tỷ giá được giảm đáng kể. Trong đó có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, dòng tiền từ hoạt động xuất khẩu, kiều hối và các khoản ngoại tệ do doanh nghiệp, cá nhân đang nắm giữ. Vì vậy, để đánh giá sức ép tỷ giá, cần nhìn vào toàn bộ cán cân thanh toán và các dòng vốn quốc tế, thay vì chỉ quan sát cán cân thương mại", ông Quang nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo ông Đinh Đức Quang, khi chênh lệch giữa lãi suất VND và USD trở nên đủ hấp dẫn, người sở hữu ngoại tệ có thể giảm nhu cầu giữ USD và chuyển sang VND, đặc biệt thông qua tiền gửi ngân hàng. Nếu lượng ngoại tệ được chuyển đổi sang VND ở quy mô lớn, nguồn cung USD trên thị trường trong nước sẽ tăng lên, đồng thời nhu cầu nắm giữ USD giảm xuống. Đây là một yếu tố có thể giúp tỷ giá ổn định ngay cả khi nhu cầu nhập khẩu ngoại tệ tăng.

Ông Quang dự báo, tỷ giá USD/VND có thể tiếp tục dao động quanh vùng 26.000 đồng/USD, với mức biến động tương đối hạn chế trong phần còn lại của năm 2026 và sang năm 2027. Tuy nhiên, sự ổn định này không đồng nghĩa với việc tỷ giá hoàn toàn không chịu áp lực. Các yếu tố như chính sách tiền tệ của Mỹ, biến động dòng vốn quốc tế, nhu cầu nhập khẩu, diễn biến FDI và tâm lý nắm giữ ngoại tệ của doanh nghiệp và người dân vẫn có thể khiến tỷ giá thay đổi.