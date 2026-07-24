Giá USD hôm nay 24.7.2026: Đô la Mỹ tăng, các ngoại tệ khác đi xuống

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD tăng 10 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.100 - 26.130 đồng, bán ra 26.510 đồng; ACB mua vào 26.100 - 26.130 đồng, bán ra 26.490 đồng; Vietinbank mua vào 26.063 - 26.128 đồng, bán ra 26.510 đồng…

Trong khi đó, các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 90 đồng, mua vào 29.183 - 29.477 đồng, bán ra 30.721 đồng; bảng Anh giảm 150 đồng, mua vào 34.150 - 34.495 đồng, bán ra 35.600 đồng…

Giá USD tăng trong và ngoài nước ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,31 điểm, lên 101,44 điểm. USD đã tăng lên mức cao nhất trong 40 năm so với đồng yen Nhật và EUR. Giá dầu tiếp tục leo thang do căng thẳng tại Trung Đông, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp dụng "biện pháp trừng phạt quân sự mạnh mẽ" đối với Iran và lực lượng Houthi đồng minh. Tuyên bố được đưa ra sau khi các tay súng Houthi ở Yemen tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên biển Đỏ, khiến xung đột tại Trung Đông lan sang một tuyến hàng hải huyết mạch thứ hai của thế giới.

Đồng USD đã tăng giá trong những ngày gần đây khi các cuộc tấn công mới trong xung đột giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu đảo chiều tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại rằng áp lực lạm phát có thể gia tăng trở lại. Điều này cũng củng cố thông tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Nền kinh tế Mỹ được đánh giá có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc giá năng lượng so với châu Âu và Nhật Bản, qua đó tạo thêm động lực hỗ trợ đồng bạc xanh.