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Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 23.7.2026: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhanh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
Tỷ giá trung tâm đã tăng 0,7% kể từ cuối tháng 4 đến nay. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn ít thay đổi.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 12 đồng, lên 25.272 đồng/USD. Kể từ đầu tháng 7 đến nay, tỷ giá trung tâm đã tăng 66 đồng và ghi nhận chuỗi tăng liên tiếp từ cuối tháng 4 đến nay với mức tăng 170 đồng/USD, tương đương tăng gần 0,7%. Giá USD tại các ngân hàng thương mại không thay đổi vào đầu ngày, ACB mua vào 26.100 - 26.130 đồng, bán ra 26.490 đồng; Vietcombank mua vào 26.090 - 26.120 đồng, bán ra 26.500 đồng; Vietinbank mua vào 26.063 - 26.128 đồng, bán ra 26.508 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng nhẹ. Tại Vietcombank, giá EUR thêm 19 đồng, mua vào lên 29.264 - 29.559 đồng, bán ra 30.807 đồng; bảng Anh tăng 20 đồng, mua vào 34.294 - 34.640 đồng, bán ra 35.749 đồng…

Giá USD hôm nay 23.7.2026: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhanh - Ảnh 1.

Giá USD ngân hàng đứng yên

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ sau chuỗi tăng trước đó, chỉ số USD-Index mất 0,03 điểm, còn 101,14 điểm. Diễn biến căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang tại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran mỗi khi Tehran tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Đây là diễn biến leo thang mới nhất sau khi lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, đe dọa tuyến hàng hải năng lượng quan trọng thứ hai trong khu vực. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran cho biết, các bên trung gian đã trình lên Tehran đề xuất về một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Khi giá dầu tăng trở lại, kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 7 cũng gia tăng. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự đoán khoảng 31,5% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng này, tăng mạnh so với mức 10,7% của một tuần trước.

Bên cạnh đó, yen Nhật phục hồi khiêm tốn từ mức thấp nhất trong gần bốn thập kỷ, thêm 0,01%, lên mức 163,14 yen đổi 1 USD. Giới giao dịch cân nhắc khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ cũng như triển vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến. Còn EUR tăng nhẹ 0,01%, lên mức 1,1408 USD. Ngược lại, đồng bảng Anh giảm 0,04%, xuống 1,3366 USD và hướng tới phiên giảm thứ năm liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ giữa tháng 5. Lạm phát của Anh hạ nhiệt nhiều hơn dự kiến trong tháng trước nhờ căng thẳng giữa Mỹ và Iran lắng dịu, kéo giá nhiên liệu đi xuống. Tuy nhiên, sự cải thiện này được đánh giá chỉ mang tính tạm thời và khó giúp Thủ tướng mới Andy Burnham sớm giảm áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân.

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