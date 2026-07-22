Giá USD hôm nay 22.7.2026: Bật tăng đẩy euro, bảng Anh giảm mạnh

Sáng 22.7, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố đứng yên ở mức 25.260 đồng. Tuy nhiên, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đi lên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 30 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 26.140 đồng, bán ra 26.520 đồng như hôm qua; Ngân hàng ACB cũng tăng 30 đồng và mua chuyển khoản 26.140 đồng và bán ra lên 26.520 đồng…

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác biến động trái chiều USD. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 23 đồng so với hôm qua, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 29.548 đồng, bán ra còn 30.795 đồng; bảng Anh giảm 125 đồng khi mua chuyển khoản 34.674 đồng, bán ra xuống 35.785 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,59 đồng mua chuyển khoản 157,34 đồng và bán ra còn 166,51 đồng...

Giá USD sáng 22.7 bật tăng đẩy euro, bảng Anh đi xuống ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng cao. Chỉ số USD-Index đạt 101,15 điểm, tăng 0,16 điểm so với hôm qua. Trước những thông tin bất định về xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran cũng như giá hàng hóa tăng cao, nhà đầu tư vẫn ưu tiên chọn đồng bạc xanh.

Tại báo cáo triển vọng vĩ mô tháng 7 mới phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) nhận định, tỷ giá USD/VND rục rịch tăng trở lại. Nguyên nhân do USD thế giới đi lên. Từ mức 98,9 điểm ở cuối tháng 5, chỉ số USD-Index duy trì đà tăng ổn định và đạt mức cao nhất trong 1 năm trở lại đây tại 101,61 điểm vào ngày 24.6. Đà tăng của USD chủ yếu được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm tăng lãi suất ít nhất 1 lần trong năm nay, nhằm kiểm soát lạm phát. Dưới áp lực từ đồng USD phục hồi mạnh, tỷ giá USD/VND cũng bắt đầu rục rịch tăng trở lại sau 2 tháng ổn định. Mặc dù VND duy trì vị thế khá ổn định trong thời gian qua nhưng vẫn còn các áp lực lên tỷ giá trong thời gian tới.

MBS chỉ rõ, một là, đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi lập trường thận trọng của Fed về lãi suất. Hai là, thặng dư thương mại thu hẹp khi mức tăng trưởng nhập khẩu vẫn cao hơn đáng kể so với xuất khẩu nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất... Tổng hợp các yếu tố trên, công ty này dự báo tỷ giá USD/VND sẽ dao động trong khoảng 26.800 - 27.000 VND/USD đến cuối năm 2026, tương ứng với mức tăng 2 - 2,8% so với đầu năm.



