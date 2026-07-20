Giá USD hôm nay 20.7.2026: Không thay đổi trong ngân hàng

Sáng 20.7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.252 đồng, giảm 2 đồng so với cuối tuần qua. Thế nhưng, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại không thay đổi. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank vẫn mua chuyển khoản 26.110 đồng, bán ra 26.490 đồng như cuối tuần qua; Ngân hàng ACB cũng duy trì chiều mua chuyển khoản 26.110 đồng và bán ra ở mức 26.470 đồng…

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác biến động trái chiều. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 19 đồng so với cuối tuần qua, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 29.592 đồng, bán ra còn 30.841 đồng. Bảng Anh tăng 5 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.806 đồng, bán ra 35.920 đồng. Riêng yen Nhật đứng yên khi duy trì chiều mua chuyển khoản 157,91 đồng và bán ra 167,12 đồng...

Giá USD sáng 20.7 đứng yên trong các ngân hàng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới chưa thay đổi sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index đạt 100,77 điểm như hôm qua. Dù nhận được lực đỡ từ tâm lý lo ngại rủi ro địa chính trị và các phát biểu có phần cứng rắn từ một số quan chức ngân hàng trung ương, đà tăng của đồng bạc xanh vẫn bị kìm hãm bởi dữ liệu cho thấy áp lực giá cả tại Mỹ đang hạ nhiệt. Thông tin này khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng vào các đợt tăng lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo giới phân tích, đồng USD đã đánh mất một phần đà tăng giá trước đó sau khi chỉ số USD-Index trượt xuống dưới ngưỡng 101 điểm. Sự suy yếu này chủ yếu đến từ các báo cáo lạm phát thấp hơn dự kiến. Cụ thể, cả chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 6 đều tăng trưởng chậm lại. Đồng thời, doanh số bán lẻ tại các trạm xăng cũng yếu đi. Theo khảo sát của Đại học Michigan, kỳ vọng lạm phát một năm tới đã hạ nhiệt, những dữ liệu này cho thấy Fed có thêm không gian để trì hoãn việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều đó càng làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD...