Giá USD hôm nay 8.7.2026: Bật tăng đẩy euro, yen Nhật sụt giảm

Sáng 8.7, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.206 đồng/USD, tăng 4 đồng so với hôm qua. Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương tự ở chiều bán ra. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 4 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.106 đồng, bán ra 26.466 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.110 đồng và cũng tăng 4 đồng ở chiều bán ra, lên 26.466 đồng…

Ngược lại, nhiều ngoại tệ khác quay đầu giảm giá. Chẳng hạn, tại Vietcombank, giá euro giảm 98 đồng khi được mua chuyển khoản còn 29.516 đồng, bán ra 30.762 đồng; bảng Anh cũng giảm 106 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 34.544 đồng, bán ra 35.650 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,26 đồng khi mua chuyển khoản 157,88 đồng và bán ra còn 167,09 đồng...

Giá USD sáng 8.7 bật tăng đẩy euro, yen Nhật sụt giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng cao trở lại khi chỉ số USD-Index vượt lên trên ngưỡng 101 điểm. Đầu ngày, chỉ số USD-Index đạt 101,15 điểm, tăng 0,25 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh bật tăng khi nhà đầu tư lo lắng bởi xung đột tại khu vực Trung Đông lại trở nên bi quan. Rạng sáng nay (8.7), Mỹ đã phát động các đợt không kích mới nhằm vào Iran và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của nước này để trả đũa các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz. Theo một quan chức Mỹ, Iran đã nổ súng vào 3 tàu thương mại trong vùng lãnh hải của Oman gần eo biển Hormuz vào ngày 7.7. Quan chức này mô tả hành động đó là "một sự vi phạm nghiêm trọng" đối với Bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Mỹ và Iran... Điều này khiến tâm lý thị trường càng trở nên thận trọng khi giá dầu tăng trở lại gần 3%. Đồng USD trước đây đã lên cao khi xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran bùng nổ.

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ngày 7.7 (rạng sáng 8.7 giờ Việt Nam) trong sắc đỏ. Kết phiên, chỉ số Dow Jones giảm 130,76 điểm, tương đương 0,25% xuống 52.925,15 điểm. Tương tự, Nasdaq Composite giảm 1,16% xuống 25.818,69 điểm và S&P 500 mất 0,45% còn 7.503,85 điểm.



