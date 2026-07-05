Giá USD hôm nay 5.7.2026: Tăng cùng euro, yen Nhật

Sáng 5.7, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần tăng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.103 đồng, bán ra 26.463 đồng. So với cuối tuần trước, Vietcombank giảm 11 đồng ở chiều mua nhưng tăng 9 đồng ở chiều bán ra. Tương tự, Ngân hàng ACB cũng giảm 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản sau một tuần, xuống 26.100 đồng và cũng tăng 9 đồng ở chiều bán ra, lên 26.463 đồng…

Nhiều ngoại tệ khác cũng bật tăng trong tuần. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank tăng 105 đồng sau một tuần khi mua chuyển khoản 29.600 đồng, bán ra lên 30.849 đồng; bảng Anh tăng 390 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.565 đồng, bán ra 35.672 đồng; yen Nhật cũng tăng 2,79 đồng khi mua chuyển khoản 159,63 đồng và bán ra lên 169,87 đồng...

Giá USD tăng suốt tuần cùng với euro, yen Nhật ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược lại, giá USD thế giới trong tuần đi xuống. Chỉ số USD-Index còn 100,88 điểm, giảm 0,49 điểm so với cuối tuần trước. Đồng USD đã có màn phục hồi mạnh trong nửa đầu năm 2026 sau khi chạm mức thấp nhất trong bốn năm. Theo dữ liệu FactSet, chỉ số USD-Index đã tăng trở lại kể từ tháng 5 và hiện cao hơn 2,5% so với đầu năm. Đà phục hồi của đồng USD chủ yếu được thúc đẩy bởi áp lực lạm phát gia tăng sau cuộc chiến Mỹ - Iran, cùng với việc ông Kevin Warsh được bổ nhiệm làm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Những phát biểu gần đây của ông đã khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ theo đuổi lập trường cứng rắn hơn trong cuộc chiến chống lạm phát và duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn.

Mới đây, Ngân hàng Bank of America cho rằng dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực và lợi thế về lãi suất của Mỹ so với các nền kinh tế phát triển khác, sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng USD. Các chiến lược gia của ngân hàng này cho biết chỉ số USD gần đây đã vượt khỏi vùng giao dịch kéo dài suốt một năm, qua đó xác nhận mô hình vai đầu vai ngược, một tín hiệu tăng giá. Theo đó, chỉ số có thể tiếp tục hướng đến các mốc 102,86 điểm và 104,60 điểm.