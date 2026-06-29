Giá USD hôm nay 29.6.2026: Giữ đà tăng trong khi yen Nhật rớt thảm

Sáng nay (29.6), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.201 đồng, tăng 6 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi lên. Ngân hàng Vietcombank tăng 7 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 26.121 đồng, bán ra 26.461 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.110 đồng và cũng tăng 6 đồng ở chiều bán ra, lên 26.461 đồng…

Trong khi đó, nhiều ngoại tệ khác đồng loạt đi xuống trong tuần. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 22 đồng so với cuối tuần qua khi mua chuyển khoản xuống 29.478 đồng, bán ra 30.722 đồng; bảng Anh giảm 27 đồng khi mua chuyển khoản còn 34.161 đồng, bán ra xuống 35.255 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,19 đồng khi mua chuyển khoản 158,51 đồng và bán ra còn 166,89 đồng...

Giá USD sáng 29.6 tiếp tục tăng trong khi yen Nhật rớt thảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán MB, tỷ giá USD/VND vững vàng trước nhiều thách thức khi áp lực lạm phát khiến kỳ vọng của thị trường về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất từ năm 2027 ngày càng tăng. Dù vậy, vẫn còn các áp lực lên tỷ giá trong thời gian tới. Mặc dù, kim ngạch xuất khẩu được kỳ vọng sẽ tích cực hơn từ khoảng cuối quý 2/2026 khi bước vào mùa cao điểm, mức cải thiện của cán cân thương mại trong thời gian tới dự kiến sẽ khá khiêm tốn...

Giá USD thế giới giảm nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index xuống 101,33 điểm, giảm 0,04 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh vẫn đứng ở mức rất cao trong vòng một năm qua khi xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục căng thẳng dù thỏa thuận ngừng bắn đã công bố. Đợt căng thẳng mở đầu sau khi một tàu chở hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz ngày 25.6. Sau đó, Mỹ tấn công Iran và nước này đáp trả vào căn cứ Mỹ và các quốc gia đồng minh của Washington tại khu vực. Thỏa thuận ngừng bắn đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau khi hai bên nối lại các cuộc tấn công và Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ khởi động lại chiến dịch quân sự để "hoàn thành nhiệm vụ"...