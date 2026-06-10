Giá USD hôm nay 10.6.2026: Giữ đà tăng trong khi euro và yen Nhật liên tục giảm

Sáng 10.6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.153 đồng, tăng 2 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, các ngân hàng thương mại cũng tăng giá USD tương ứng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 2 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.130 đồng, bán ra 26.410 đồng; Ngân hàng ACB cũng tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.410 đồng nhưng giảm 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 26.150 đồng…

Trong khi đó, các ngoại tệ diễn biến trái chiều. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 5 đồng khi mua chuyển khoản xuống 29.890 đồng, bán ra 31.151 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,31 đồng khi mua chuyển khoản 160,05 đồng và bán ra xuống 168,51 đồng... Riêng bảng Anh tăng cùng chiều USD khi cộng thêm 79 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 34.643 đồng, bán ra 35.753 đồng...

Giá USD sáng 10.6 tiếp tục giữ đà tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ khi chỉ số USD-Index rớt xuống dưới ngưỡng 100 điểm. Đầu ngày, chỉ số USD-Index xoay quanh 99,98 điểm, giảm 0,04 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh hạ nhiệt từ đỉnh cao và giá dầu đi xuống sau khi Iran và Israel tuyên bố ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào nhau theo lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump. Phát biểu của Tổng thống Donald Trump trong hôm qua cho rằng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận trong vòng "hai hoặc ba ngày tới", qua đó giúp eo biển Hormuz được mở lại "ngay lập tức" cũng khiến thị trường lạc quan hơn. Điều này giúp giảm các nhà đầu tư bớt lo ngại về lạm phát, cũng như làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất.

Tuy nhiên, rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã phát động một đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Theo CNN, một quan chức Mỹ tin rằng các cuộc tấn công mới nhằm mục đích cảnh cáo Iran và Mỹ sẽ không cản trở các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự. Theo một số nhà phân tích quốc tế, diễn biến khó đoán của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông vẫn là một trong những động lực giúp đồng bạc xanh đi lên.



