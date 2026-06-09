Giá USD ngày 9.6.2026: Đô tự do đi lùi

Sáng nay (9.6), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.151 đồng, tăng 1 đồng so với hôm qua. Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng chiều bán ra thêm 1 đồng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 1 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.128 đồng, bán ra 26.408 đồng; Ngân hàng ACB tăng 20 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.160 đồng và cũng tăng 1 đồng ở chiều bán ra, lên 26.408 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do vẫn đi lùi khi chiều mua vào xuống 26.250 đồng, bán ra 26.350 đồng, giảm khoảng 10 - 20 đồng so với hôm qua.

Giá USD sáng 9.6 trong ngân hàng tăng nhẹ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá USD thế giới giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì quanh đỉnh cao. Chỉ số USD-Index đang xoay quanh 100,02 điểm, giảm 0,05 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đang dao động gần mức cao nhất trong gần hai tháng sau khi báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ vượt kỳ vọng, làm gia tăng dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất vào cuối năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự đoán xác suất Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 lên khoảng 43%, tăng mạnh so với mức chỉ khoảng 14% cách đây một tháng.

Xoay quanh chiến sự tại khu vực Trung Đông, mới đây Tổng thống Donald Trump cho biết Iran và Israel đang hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn. Ông đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về một thỏa thuận cuối cùng vẫn đang được tiến hành. Dù vậy, một số nhà phân tích quốc tế cho rằng khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ với Iran ở thời điểm hiện tại là không cao.

Các nhà đầu tư đang chờ báo cáo dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ công bố vào ngày mai và chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố vào ngày 11.6 để tìm thêm tín hiệu về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed. Nếu CPI cao hơn dự báo thì khả năng giá USD sẽ tiếp tục được hỗ trợ đi lên.