Giá USD hôm nay 28.6.2026: Tăng suốt tuần trong khi yen Nhật lao dốc

Sáng 28.6, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần tăng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.114 đồng, bán ra 26.454 đồng, tăng 14 đồng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, Ngân hàng ACB giảm 20 đồng ở chiều mua chuyển khoản sau một tuần, xuống 26.110 đồng và cũng tăng 14 đồng ở chiều bán ra, lên 26.454 đồng…

Ngược chiều USD, nhiều ngoại tệ khác đồng loạt đi xuống trong tuần. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 210 đồng sau một tuần khi mua chuyển khoản xuống 29.499 đồng, bán ra 30.744 đồng; bảng Anh giảm 45 đồng khi mua chuyển khoản còn 34.187 đồng, bán ra xuống 35.282 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,71 đồng khi mua chuyển khoản 158,69 đồng và bán ra còn 167,08 đồng...

Giá USD duy trì đà tăng suốt tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới trong tuần tăng cao nhất trong hơn 1 năm qua khi chỉ số USD-Index vượt ngưỡng 101 điểm. Dù USD-Index hạ nhiệt trong hai phiên gần đây nhưng hiện vẫn đứng ở mức khá cao với 101,37 điểm, tăng 0,61 điểm so với cuối tuần trước. Thị trường tài chính vẫn đang biến động khó lường khi cách đây hai ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (Centcom) thông báo các chiến đấu cơ quân sự của nước này đã tấn công phá hủy các kho chứa tên lửa, thiết bị bay không người lái (drone) và các trạm radar ven biển của Iran. Động thái này diễn ra sau vụ một drone của Iran tấn công tàu chở hàng Ever Lovely mang cờ Singapore tại eo biển Hormuz, ngoài khơi bờ biển Oman vào hôm thứ năm (25.6). Dù bị tấn công, con tàu vẫn có thể tiếp tục hành trình qua eo biển - tuyến đường hàng hải huyết mạch đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ cũng đã "bắn hạ" ba drone tấn công khác đang nhắm vào các tàu thuyền trong khu vực... Việc này có thể khiến thỏa thuận hòa bình vừa ký kết giữa Mỹ và Iran có nguy cơ đổ vỡ. Nếu chiến sự tại Trung Đông vẫn tiếp diễn thì đồng bạc xanh vẫn có khả năng đi lên...