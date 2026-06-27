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Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 27.6.2026: Ngân hàng giảm giá mua

Thanh Xuân
Thanh Xuân

Ngân hàng thương mại giảm giá mua USD, trong khi bán ra vẫn giữ cao ở mức kịch trần.

Các ngân hàng giảm mạnh giá mua USD. Vietcombank giảm 20 đồng, mua vào còn 26.084 - 26.114 đồng, bán ra giữ nguyên ở mức 26.454 đồng. ACB giảm 20 đồng mỗi USD, mua vào 26.080 - 26.110 đồng, bán ra 26.454 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng nhẹ. Tại Vietcombank, giá EURO tăng 50 - 80 đồng, còn 29.204 - 29.498 đồng, bán ra 30.744 đồng; bảng Anh tăng 14 đồng, mua vào 33.845 - 34.187 đồng, bán ra 35.282đồng; đô la Úc tăng 30 đồng, mua vào 17.669 - 17.848 đồng, bán ra 18.419 đồng…

Giá USD hôm nay 27.6.2026: Ngân hàng giảm giá mua- Ảnh 1.

Ngân hàng giảm giá mua USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD-Index mất 0,06 điểm, còn 101,37 điểm. Đồng USD giảm phiên thứ hai liên tiếp khi các số liệu kinh tế gần đây và đà giảm của giá dầu đã phần nào làm dịu kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Dữ liệu chỉ số lạm phát quan trọng của Mỹ phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế. Cùng với đó, giá dầu giảm khoảng 3% đã khiến thị trường hạ bớt kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất của Fed. Theo dữ liệu của tập đoàn sở hữu Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG), thị trường hiện vẫn dự đoán khả năng Fed sẽ tăng lãi suất khoảng 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Khảo sát của Đại học Michigan vừa công bố về chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng lên 49,5 điểm trong tháng này, cao hơn mức 44,8 điểm của tháng 5 nhưng thấp hơn so với mức dự báo của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát. Dù vậy, người tiêu dùng Mỹ vẫn bày tỏ lo ngại về lạm phát.

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