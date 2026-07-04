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Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 4.7.2026: EUR, bảng ANH… tiếp tục tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân

Trong khi giá USD không thay đổi thì các ngoại tệ khác như EUR, bảng Anh… tiếp tục tăng.

Các ngân hàng giữ nguyên giá USD vào cuối tuần. Vietcombank mua vào 26.073 - 26.103 đồng, bán ra 26.463 đồng. ACB mua vào 26.080 - 26.110 đồng, bán ra 26.463 đồng. Sacombank mua vào 26.095 đồng, bán ra 26.463 đồng…

Ngược lại, các ngoại tệ khác tiếp tục tăng. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 60 đồng, mua vào 29.304 - 29.600 đồng, bán ra 30.849 đồng; bảng Anh tăng 20 đồng, mua vào 34.219 - 34.565 đồng, bán ra 35.672 đồng; yen Nhật mua vào 158,04 - 159,63 đồng, bán ra 169,87 đồng…

Giá USD hôm nay 4.7.2026: EUR, bảng ANH… tiếp tục tăng- Ảnh 1.

Ngân hàng không thay đổi giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD-Index thêm 0,02 điểm, lên 100,88 điểm. Đồng USD chịu áp lực giảm sau khi báo cáo cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng 6 chậm lại đáng kể, trong khi số liệu việc làm của hai tháng trước cũng được điều chỉnh giảm. Những diễn biến này khiến giới đầu tư cắt giảm kỳ vọng về khả năng Fed sẽ sớm nâng lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện chỉ dự đoán khoảng 45% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 9.

Đà suy yếu trên diện rộng của đồng bạc xanh cũng giúp đồng EUR tăng lên mức 1,144 USD/EUR, sau khi chạm đỉnh gần hai tuần trong phiên giao dịch trước đó. Tính chung cả tuần, đồng tiền chung châu Âu đã tăng khoảng 0,5% so với đồng USD. Đồng bảng Anh tăng lên mức 1,3352 USD, ghi nhận mức tăng 1,1% trong tuần, mạnh nhất trong gần ba tháng.

Ngoài ra, yen Nhật phục hồi, tăng lên dưới ngưỡng 161 yen/USD. Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng trước nguy cơ giới chức Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối, sau khi đồng yên bất ngờ tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, kéo đồng tiền này rời mức thấp nhất trong 40 năm là 162,84 yen/USD. Trong phiên giao dịch mới nhất, đồng yen đứng ở mức 161,25 yên/USD.

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